Игрок в лотерею потратил 5, а выиграл 10 000 евро

Вчерашний розыгрыш Keno loto позволил заработать игроку 10 000 евро. При этом его билет стоил всего 5 евро.
Вчерашний розыгрыш Keno loto позволил заработать игроку 10 000 евро. При этом его билет стоил всего 5 евро.
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