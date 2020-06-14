14.06.2020, 09:58

Игрок в лотерею потратил 5, а выиграл 10 000 евро

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Lotopiletid
LotopiletidFoto: Margus Pahv

Вчерашний розыгрыш Keno loto позволил заработать игроку 10 000 евро. При этом его билет стоил всего 5 евро.

Выигрышный билет был куплен в интернете.

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