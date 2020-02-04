Игорь Грязин: Во времена моего детства гость-эстонец в русском доме — это было событие(6)
Экс-депутат Европарламента Игорь Грязин в программе "Своя правда" телеканала ETV+ поделился своим взглядом на взаимоотношения русской и эстонской общин и даже вспомнил собственное детство.
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