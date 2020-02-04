Игорь Грязин: Во времена моего детства гость-эстонец в русском доме — это было событие

- Я помню первый раз, когда к нам в гости пришел эстонец, - признался Грязин. - Мне было лет 11. Хотя мы все играли вместе на одной улице. Но мои родители - русские и другие эстонские соседи не общались друг с другом. Дед Мороз, сосед ходил. Но так чтобы общаться... В 11 лет это было такое событие. Все наши гости были в основном русские, тоже приехавшие сюда из Ленинграда или откуда-то еще.

Далее Игорь Грязин рассказал, что детство провел в Тарту.

Посмотреть полность программу, посвященную общению русских и эстонцев, можно на этом видео.