Игорь Грязин: электронные выборы надо отменить

Грязин направил свое обращение в Избирательную комиссию в прошлую среду.

Как пояснил в своем заявлении политик, несколько избирателей обратились к нему с жалобой, что не могли за него проголосовать. Вводя в поисковый ресурс слово „Gräzin“ или „Igor Gräzin“, они получали ответ, что такой кандидат не найден.

«В результате у них отсутствовала возможность за меня проголосовать», - написал Грязин в своем обращении и добавил, что многие люди уходили с соответствующей интернет-странички, так и не проголосовав.

Грязин просит взвесить возможность отмены электронных выборов, так как подобная ситуация не отвечает принципам свободных, всеобщих и равных выборов.

Государственная избирательная служба, комментируя этот случай, сообщила, что данный вопрос вообще не касается приложения для голосования, потому что там были все имена и поиск работал корректно. В порядке на избирательной страничке был и сводный список кандидатов.

«Но в самом деле, 21 мая на страничке был сбой в поиске имен кандидатов, он не работал при использовании ряда эстонских букв с особым написанием. Это касалось всех кандидатов, в чьих именах были такие буквы. Получив информацию об ошибке, ее сразу же исправили», - объяснила служба.