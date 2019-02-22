Иева Ильвес будет баллотироваться в Европарламент от Латвии

Партия "Для развития/За!" пока что не обнародовала списки своих кандидатов на выборы в Европарламент, однако Латвийское телевидение из собственных источников выяснило, что от этого политического объединения будут стартовать политолог Ивар Иябс (1 номер), предприниматель Байба Рубеса (2 номер) и дипломат, специалист по компьютерной безопасности Иева Ильвес (3 номер), пишет rus.delfi.lv.
Полный список кандидатов партия намерена представить на своем слете в субботу, 23 февраля. В мероприятии примет участие и муж Ильвес — бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.