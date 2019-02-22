Иева Ильвес будет баллотироваться в Европарламент от Латвии

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EV100 vastuvõtt ERMis 24.02.2018 Foto: Andres Putting

Партия "Для развития/За!" пока что не обнародовала списки своих кандидатов на выборы в Европарламент, однако Латвийское телевидение из собственных источников выяснило, что от этого политического объединения будут стартовать политолог Ивар Иябс (1 номер), предприниматель Байба Рубеса (2 номер) и дипломат, специалист по компьютерной безопасности Иева Ильвес (3 номер), пишет rus.delfi.lv.