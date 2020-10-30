30.10.2020, 11:29

Идею акции с сотней тортов придумала почти 60-летняя мать семейства из Харьюмаа. Что стало с едой после протеста?


Анна Теэле Орав
EST
Идею акции с сотней тортов придумала почти 60-летняя мать семейства из Харьюмаа. Что стало с едой после протеста?
Fotod: Priit Simson

В четверг активисты в знак протеста против действий правительства принесли премьер-министру Юри Ратасу сто тортов. Eesti Päevaleht пристально следил за путем тортов из Мустамяэ в Ласнамяэ с остановкой у здания суперминистерства.

В четверг в пол-одиннадцатого утра в Мустамяэ четверо молодых людей погрузили зефирные торты Pihlaka в микроавтобус и отправились с ними к зданию суперминистерства, их сопровождал журналист Eesti Päevaleht.

Один из них — социал-демократ и активист Сийм Туйск, остальные не пожелали назвать имена. Они не захотели комментировать, что им не нравится в правительстве: "Слишком много всего, чтобы описать парой предложений". Происходящее напоминает театр, считают они.

Идею провести акцию протеста в такой форме придумала одна почти 60-летняя женщина из Харьюмаа, мать семейства. Ее на протесте не было, но так и было задумано: чтобы торты говорили сами за себя.

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Придумавшая идею протеста женщина — знакомая жены соцдема Туйска, поэтому он взял организацию акции на себя. Это не партийная акция от соцдемов, подчеркивает он: "Я просто помогаю организовать протест, мы здесь как курьеры". Деньги на торты женщина из Харьюмаа собрала сама с помощью своих знакомых.

"За этим процессом стою не только я одна, я всего лишь одна из этих обеспокоенных эстоноземельцев. Это от всех нас", — объяснила пожелавшая остаться анонимной женщина. Через Facebook она собрала с помощью единомышленников около 900 евро для проведения акции.

"Все, что происходит в правительстве Ратаса, кажется все больше, ну, таким, что не подходит никому… не кажется достойным", — добавила она. По ее словам, правительство предоставляет зрелища, а вот хлеб приходится доставать уже кому-то другому.

Должно ли премьер-министру быть стыдно? "Это интересный вопрос. Я задумывалась, какого де ему сейчас. Местами мне его ужасно жаль. Иногда представляю, что он может быть в глубокой депрессии, но возможно он сам поставил перед собой такие цели, и из-за них не может выбраться из этой ситуации", — считает женщина.

По прибытию к зданию суперминистерства у дверей выставляются столы, а торта на них выкладываются в виде радуги — это отсылка к словам Марта Хельме об ЛГБТ-сообществе, с чего все и началось. К каждому торту также прикреплены флаеры с объяснением посыла акции.

Юри Ратас, знавший о планируемой акции, зашел в здание с другого входа, по пути отбиваясь от фотографов словами, что "с едой играть нельзя". Многие проходившие мимо министры упрекают организаторов акции в том, что это просто перевод еды.

Однако еда после акции никуда не пропадает, ведь у суперминистерства была лишь временная остановка для тортов. Сотрудники и посетители Продуктового банка сильно обрадовались тортам. Придумавшая акцию женщина изначально хотела, чтобы ни один торт не пропал, поэтому заранее связалась с банком.

По словам сотрудников банка, многие люди спрашивают про сладкое, и хотя в день приходит по несколько тортов, на всех их, конечно же, не хватает. Поэтому сотне тортов за раз они очень обрадовались.

Однако один сотрудник усомнился в том, что акция могла быть правильно интерпретирована, по его мнению не все обратят внимание на флаеры, а могут увидеть лишь имя Юри Ратаса большими буквами и подумать, что торты от него — такая вот реклама премьер-министру.

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