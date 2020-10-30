Идею акции с сотней тортов придумала почти 60-летняя мать семейства из Харьюмаа. Что стало с едой после протеста?

В четверг в пол-одиннадцатого утра в Мустамяэ четверо молодых людей погрузили зефирные торты Pihlaka в микроавтобус и отправились с ними к зданию суперминистерства, их сопровождал журналист Eesti Päevaleht.

Один из них — социал-демократ и активист Сийм Туйск, остальные не пожелали назвать имена. Они не захотели комментировать, что им не нравится в правительстве: "Слишком много всего, чтобы описать парой предложений". Происходящее напоминает театр, считают они.

Идею провести акцию протеста в такой форме придумала одна почти 60-летняя женщина из Харьюмаа, мать семейства. Ее на протесте не было, но так и было задумано: чтобы торты говорили сами за себя.

Придумавшая идею протеста женщина — знакомая жены соцдема Туйска, поэтому он взял организацию акции на себя. Это не партийная акция от соцдемов, подчеркивает он: "Я просто помогаю организовать протест, мы здесь как курьеры". Деньги на торты женщина из Харьюмаа собрала сама с помощью своих знакомых.

"За этим процессом стою не только я одна, я всего лишь одна из этих обеспокоенных эстоноземельцев. Это от всех нас", — объяснила пожелавшая остаться анонимной женщина. Через Facebook она собрала с помощью единомышленников около 900 евро для проведения акции.

"Все, что происходит в правительстве Ратаса, кажется все больше, ну, таким, что не подходит никому… не кажется достойным", — добавила она. По ее словам, правительство предоставляет зрелища, а вот хлеб приходится доставать уже кому-то другому.

Должно ли премьер-министру быть стыдно? "Это интересный вопрос. Я задумывалась, какого де ему сейчас. Местами мне его ужасно жаль. Иногда представляю, что он может быть в глубокой депрессии, но возможно он сам поставил перед собой такие цели, и из-за них не может выбраться из этой ситуации", — считает женщина.

По прибытию к зданию суперминистерства у дверей выставляются столы, а торта на них выкладываются в виде радуги — это отсылка к словам Марта Хельме об ЛГБТ-сообществе, с чего все и началось. К каждому торту также прикреплены флаеры с объяснением посыла акции.