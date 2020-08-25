Идея о сборе информации о клиентах мест общественного питания вызвала бурю негодования

"Для сектора, основывающегося на приеме гостей, это очень плохая идея, которая лишь вызывает вопросы, но не предлагает решения. Абсурдно заставлять определенные сферы собирать и передавать данные о клиентах. Это неравное обращение, не говоря уже о проблемах безопасности”, — говорит исполнительный директор союза отелей и ресторанов Маарика Лийвамяги.

”Сразу встает оправданный вопрос: что с этой информацией будут делать, кто будет ее использовать и для каких целей? Люди могут предоставить неправильную информацию и нагрузка у предприятий вырастет”, — пояснила она.

По ее словам, этот шаг будет иметь и определенные экономические последствия, поскольку часть людей просто откажется от посещения мест общественного питания.

”Этот шаг в любом случае нанесет урон сектору”, — уверена Лийвамяги.

Инспекция по защите данных также видит проблему. ”Обязывать рестораны спрашивать имена и контактные данные клиентов с точки зрения Инспекции по защите данных не кажется пропорциональной мерой”, — отметила пресс-секретарь ведомства Сигне Хейберг. Она подчеркнула, что внедрение такой меры на законодательном уровне возможно лишь в случае, если это нужно будет для сохранения человеческих жизней и не найдется менее попирающего приватность метода.

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд подчеркнул, что речь идет лишь о ”родившейся в кабинетов некоторых чиновников идее” и что до парламента это предложение не доходило и в таком виде точно бы не дошло. Политик сказал, что даже в посткризисной ситуации необходимо сохранять здравый смысл и добавил, что данное предложение следует отмести уже сейчас. ”Строительство такого общества контроля я не поддерживаю ни в коем случае”, — заявил он.

Как отметил министр социальных дел Танель Кийк, еще ничего не решено и дебаты впереди. По его мнению, важно достичь равновесия между обеспечением защиты личных данных и защиты здоровья населения. Если Департамент здоровья знает людей, которые находились в конкретном баре, ночном клубе или театре, то в случае необходимости будет легче выявить потенциальных больных, оповестить их и направить на анализы.