Идея о сборе информации о клиентах мест общественного питания вызвала бурю негодования(5)
Идея о персонификации посещений развлекательных мероприятий и мест общественного питания вызвала бурный протест тех, кого это касается, пишет Eesti Päevaleht.
Идея о персонификации посещений развлекательных мероприятий и мест общественного питания вызвала бурный протест тех, кого это касается, пишет Eesti Päevaleht.
"Для сектора, основывающегося на приеме гостей, это очень плохая идея, которая лишь вызывает вопросы, но не предлагает решения. Абсурдно заставлять определенные сферы собирать и передавать данные о клиентах. Это неравное обращение, не говоря уже о проблемах безопасности”, — говорит исполнительный директор союза отелей и ресторанов Маарика Лийвамяги.
”Сразу встает оправданный вопрос: что с этой информацией будут делать, кто будет ее использовать и для каких целей? Люди могут предоставить неправильную информацию и нагрузка у предприятий вырастет”, — пояснила она.
По ее словам, этот шаг будет иметь и определенные экономические последствия, поскольку часть людей просто откажется от посещения мест общественного питания.
”Этот шаг в любом случае нанесет урон сектору”, — уверена Лийвамяги.
Инспекция по защите данных также видит проблему. ”Обязывать рестораны спрашивать имена и контактные данные клиентов с точки зрения Инспекции по защите данных не кажется пропорциональной мерой”, — отметила пресс-секретарь ведомства Сигне Хейберг. Она подчеркнула, что внедрение такой меры на законодательном уровне возможно лишь в случае, если это нужно будет для сохранения человеческих жизней и не найдется менее попирающего приватность метода.
Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд подчеркнул, что речь идет лишь о ”родившейся в кабинетов некоторых чиновников идее” и что до парламента это предложение не доходило и в таком виде точно бы не дошло. Политик сказал, что даже в посткризисной ситуации необходимо сохранять здравый смысл и добавил, что данное предложение следует отмести уже сейчас. ”Строительство такого общества контроля я не поддерживаю ни в коем случае”, — заявил он.
Как отметил министр социальных дел Танель Кийк, еще ничего не решено и дебаты впереди. По его мнению, важно достичь равновесия между обеспечением защиты личных данных и защиты здоровья населения. Если Департамент здоровья знает людей, которые находились в конкретном баре, ночном клубе или театре, то в случае необходимости будет легче выявить потенциальных больных, оповестить их и направить на анализы.
При этом важно, чтобы все было сделано по закону и данные были защищены от ненадлежащего обращения. ”Если мы хотим создать такую систему, то должны очень четко определить правила. Сейчас такого решения на правительственном уровне принято не было”, — сказал Кийк. По его словам, ситуация требует обсуждения на уровне топ-специалистов. ”К дебатам привлекут юристов высшего уровня, специалистов по защите данных, канцлера права, департамент здоровья, ученый совет. Семь раз отметь — один отрежь”, — резюмировал министр.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Губернатор Алексей Островский посетил Сычевский район
В Кохме муж угрожал посадить жену на муравейник
Ефремов сделал удивительное заявление в зале суда
Депутаты хотят увеличить штраф мотоциклистам за шумное вождение