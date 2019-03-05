Идея Минюста с химической кастрацией педофилов провалилась

Министерство юстиции изначально полагало, что выбирать лечение вместо тюремного срока могли бы от 3 до 7 человек в год, но таких набралось максимум четыре человека, и не в год, а за все шесть лет, передает rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".

Главной причиной, по которым эта возможность не вызвала интереса, советник отдела криминальной политики Минюста Анне Крууземент назвала то, что лечение можно назначить только, если человека приговорили к тюремному заключению на срок от шести месяцев до двух лет.

"Такие маленькие сроки назначаются за легкие преступления сексуального характера. И эти люди либо не нуждались в лечении, либо не были в нем заинтересованы. Также продолжительность самого лечения дольше, чем тюремный срок. Если у кого-то и возникал интерес, то сравнив срок лечения и тюремный срок, человек выбирал заключение", — пояснила Крууземент.

Минюст планирует внести изменения в законодательство, чтобы поднять планку, составляющую сейчас два года, и предлагать лечение большему числу осужденных.