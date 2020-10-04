04.10.2020, 21:47

Идет регистрация на международную интеграционную конференцию, которая пройдет 12-13 ноября в Таллинне


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Valimisnimekirjade toomine
Valimisnimekirjade toomineFoto: Ester Vaitmaa

Идет регистрация на участие в международной интеграционной конференции ”Коммуникация в многообразном обществе: понимание друг друга вопреки различиям”, которая пройдет 12-13 ноября в Таллинне.

Конференция соберет вместе признанных экспертов из Финляндии, Швеции, Дании, Чехии, Испании, Великобритании и Эстонии. В случае введения ограничений по причине рисков для здоровья конференция пройдет в режиме онлайн.

Проходящая в течение двух дней конференция будет включать в себя дискуссионные панели и семинары, на которых эксперты в данной области, исследователи, политики и участники конференции будут обсуждать межкультурную коммуникацию, использование средств массовой информации, общее информационное поле и другие темы.

Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться на нее можно на домашней странице конференции. Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Приглашенными докладчиками, например, будут:

  • Гема Рубио Карбонеро, преподаватель программы Serra Hunter на факультете перевода и восточноазиатских исследований Автономного университета Барселоны, которая сосредоточится в своем докладе на продвижении интеграции и формировании отношения к разнообразию посредством публичных дебатов;
  • Сара Гленнефорс, докторант факультета бизнес-исследований Уппсальского университета и научный сотрудник программы интеграционных исследований в Школе бизнеса, экономики и права Гетеборгского университета, которая выступит с докладом о коммуникации и интеграции на рабочем месте, сосредоточив внимание на роли языка и общения в привлечении талантов в организацию;
  • Каарина Никунен, профессор медиа и коммуникационных исследований Университета Тампере, которая будет обсуждать возможности средств массовой информации в продвижении социальной солидарности в контексте иммиграции;
  • Саша Хлозек, помощник директора по международным программам отдела искусств Карлова университета, которая расскажет о своем опыте организации общения с различными группами в международном высшем образовании;
  • Мартина Провазкова, исполнительный директор факультета искусств Карлова университета, которая расскажет на конференции об управлении обменом информацией в университете во время весеннего кризиса с коронавирусом;
  • Доктор Уильям Аллен, политолог из Оксфордского университета, который будет рассуждать на тему обмена информацией во время кризиса с коронавирусом на Западе, а также рассмотрит первые исследования с точки зрения Великобритании;
  • Нина Грёнлюкке Моллеруп, научный сотрудник, пост-докторант в области этнологии и исследований миграции Института Saxo Копенгагенского университета, которая будет рассматривать меняющееся значение государственных границ глазами мигрантов, находящихся в стране без юридических оснований.

Помимо зарубежных докладчиков, на конференции выступят представители Тартуского университета, Таллиннского университета и Государственной канцелярии. Более подробную информацию о всех докладчиках можно найти на домашней странице конференции.

Планируется, что презентации приглашенных докладчиков частично пройдут при помощи интернета. В случае введения ограничений на собрания по причине рисков для здоровья конференция пройдет в режиме онлайн полностью. О форме проведения конференции зарегистрировавшиеся участники будут проинформированы не позднее, чем за неделю до мероприятия.

В этом году конференция запланирована на 12-13 ноября, в помещениях Таллиннского певческого поля. Конференция проводится в седьмой раз.

Конференция пройдет на эстонском языке с синхронным переводом на русский и английский языки.

Конференция организована Фондом интеграции совместно с Министерством культуры.

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