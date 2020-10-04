Идет регистрация на международную интеграционную конференцию, которая пройдет 12-13 ноября в Таллинне

Конференция соберет вместе признанных экспертов из Финляндии, Швеции, Дании, Чехии, Испании, Великобритании и Эстонии. В случае введения ограничений по причине рисков для здоровья конференция пройдет в режиме онлайн.

Проходящая в течение двух дней конференция будет включать в себя дискуссионные панели и семинары, на которых эксперты в данной области, исследователи, политики и участники конференции будут обсуждать межкультурную коммуникацию, использование средств массовой информации, общее информационное поле и другие темы.

Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться на нее можно на домашней странице конференции. Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Приглашенными докладчиками, например, будут: