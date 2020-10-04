Идет регистрация на международную интеграционную конференцию, которая пройдет 12-13 ноября в Таллинне

Конференция соберет вместе признанных экспертов из Финляндии, Швеции, Дании, Чехии, Испании, Великобритании и Эстонии. В случае введения ограничений по причине рисков для здоровья конференция пройдет в режиме онлайн.
Проходящая в течение двух дней конференция будет включать в себя дискуссионные панели и семинары, на которых эксперты в данной области, исследователи, политики и участники конференции будут обсуждать межкультурную коммуникацию, использование средств массовой информации, общее информационное поле и другие темы.
Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться на нее можно на домашней странице конференции. Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация.
Приглашенными докладчиками, например, будут:
- Гема Рубио Карбонеро, преподаватель программы Serra Hunter на факультете перевода и восточноазиатских исследований Автономного университета Барселоны, которая сосредоточится в своем докладе на продвижении интеграции и формировании отношения к разнообразию посредством публичных дебатов;
- Сара Гленнефорс, докторант факультета бизнес-исследований Уппсальского университета и научный сотрудник программы интеграционных исследований в Школе бизнеса, экономики и права Гетеборгского университета, которая выступит с докладом о коммуникации и интеграции на рабочем месте, сосредоточив внимание на роли языка и общения в привлечении талантов в организацию;
- Каарина Никунен, профессор медиа и коммуникационных исследований Университета Тампере, которая будет обсуждать возможности средств массовой информации в продвижении социальной солидарности в контексте иммиграции;
- Саша Хлозек, помощник директора по международным программам отдела искусств Карлова университета, которая расскажет о своем опыте организации общения с различными группами в международном высшем образовании;
- Мартина Провазкова, исполнительный директор факультета искусств Карлова университета, которая расскажет на конференции об управлении обменом информацией в университете во время весеннего кризиса с коронавирусом;
- Доктор Уильям Аллен, политолог из Оксфордского университета, который будет рассуждать на тему обмена информацией во время кризиса с коронавирусом на Западе, а также рассмотрит первые исследования с точки зрения Великобритании;
- Нина Грёнлюкке Моллеруп, научный сотрудник, пост-докторант в области этнологии и исследований миграции Института Saxo Копенгагенского университета, которая будет рассматривать меняющееся значение государственных границ глазами мигрантов, находящихся в стране без юридических оснований.
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