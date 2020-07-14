Идентификация по телефону: теперь получить личную налоговую информацию будет проще

С этой недели люди удобно и быстро смогут получить детальную информацию по своим налоговых вопросам, позвонив на инфолинию поддержки клиентов Налогово-таможенного департамента и идентифицировав себя с помощью Mobiil-ID и Smart-ID.

Ранее для получения личной информации нужно было войти в систему самообслуживания э-НТД или посетить бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента (НТД).

Клиенты, по собственному желанию, могут идентифицировать себя с помощью Mobiil-ID и Smart-ID до начала телефонного разговора или во время него. При использовании Smart-ID просят ввести личный код, а при использовании Mobiil-ID – номер мобильного телефона и личный код.

«Услуга идентификации личности является частью стратегии НТД, направленной на то, чтобы сделать наши услуги максимально простыми и доступными для людей. С помощью новой услуги наши сотрудники смогут предоставлять идентифицированному клиенту ту информацию о нём, которая находится под грифом налоговой тайны, что ранее нельзя было сделать. Например, если клиент желал узнать сумму своего годового дохода, то мы должны были направить его в э-обслуживание, но теперь идентифицированный клиент может получить эту информацию, позвонив в службу поддержки клиентов», – сказала руководитель сферы обслуживания клиентов НТД Хели Кулламаа.

Более подробную информацию об услуге идентификации личности можно найти на домашней странице НТД.