Идейный вдохновитель Балтийской цепи Эдгар Сависаар — о странных отношениях с Кальюлайд, Юри Ратасе, EKRE и личной жизни

Много кто. Если ты имеешь в виду, есть ли среди них центристы, то — конечно. У меня бывают даже социал-демократы. И реформисты. С некоторыми из них я дружу. С Хейки Кранихом, например. Конечно, и EKRE. Там ведь и мой Эрнитс (Пеэтер Эрнитс, который перешел из Центристской партии в EKRE — прим.ред.). За Эрнитсом, кстати, в EKRE ушло много центристов из Тартумаа.

Ты сам не задумывался над тем, чтобы перейти в EKRE?

(Долгая пазуа). Мне хотелось бы посмотреть, что станет с EKRE. Сможет ли она взять на себя роль Центристской партии. Нынешний рост EKRE может быть временным. А может означать и нечто большее.

Ты и твое правительство непосредственно ”виноваты” во взлете EKRE, ведь именно Tallinna TV предоставил им практически безграничную возможность для трансляции своих идей.

При создании Таллиннского телевидения я хотел возникновения альтернативного посыла и альтернативных новостей. Чтобы говорили и о тех вещах, о которых тогдашнее Эстонское телевидение и печатные СМИ не говорили. Посыл EKRE тоже был альтернативным. Но взлет EKRE — это все же их рук дело, а не моих.

[…]

Получил ли ты приглашение на президентский прием в Розовом саду, где в этом году отмечали и годовщину Балтийской цепи?

Нет, приглашения я не получал.

Ты бы пошел, если бы получил?

История не знает сослагательного наклонения. Я этого приглашения не получал. И поступил соответствующим образом.

В своей речи президент ни разу не упомянула Народный фронт, который являлся инициатором и организатором Балтийской цепи. Не говоря уже об упоминании твоего имени.

Когда-то в одном интервью я сказал, что Керсти Кальюлад — президент IRL. Это ей не понравилось. ”Союз отечества” даже из учебников истории исключил мое имя. Что тут еще скажешь.

Какой совет ты бы дал Юри Ратасу в нынешней политической ситуации? Грустно смотреть, как ему через день приходится просить прощения за слова EKRE и сглаживать промахи.

Юри принимает все слишком близко к сердцу. Правительства приходят и уходят, в том числе и его.

То есть пусть барахтается и выплывет?

Я бы не назвал это барахтаньем. Он довольно спокоен, он оградился защитной оболочкой, так что по его мнению сейчас все хорошо. Он доволен тем, что есть. И он прав. Помню, когда я был премьером: вокруг тебя много людей, которые постоянно хвалят и хлопают, мол, у тебя все хорошо. С Ратасом происходит то же самое.

И в то же время тянут за угол ковра?

Одни тянут, другие молчат. Они не скажут, мол, слушай, на самом деле дела у тебя плохи.

Тебе тоже кажется, что дела идут плохо? Иначе ты бы не пророчил правительству развал в конце года?

Мне по этому поводу ничего не кажется. Про ноябрь я сказал потому, что доверяю оценке определенных людей. Верю, что их оценка может оказаться правильной. Слушай, ты постоянно пытаешься говорить со мной о политике! Позволь дать совет. Посмотри, какая красивая вокруг природа, посмотри на эти деревья. Свыкнись с тем, что я не политик.

К сожалению, всех очень интересует твоя оценка нынешней политической ситуации. К примеру, есть ли у Каи Каллас шанс стать премьер-министром или она — политический труп?

Никакой Каллас не политический труп. Задам встречный вопрос: была ли у Керсти Кальюлайд за полгода до того, как она стала президентом Эстонии, хоть какая-то возможность стать президентом? Не было. У Каллас-младшей также. Она умна. Я как-то разговаривал с ней в Брюсселе и она блистала! Кстати, она когда-то участвовала в моей предвыборной кампании. (Смеется). Вернее, танцевала в ансамбле народного танца. И это очень хорошо. Тогда она еще не занималась политикой. А знаешь, что я тоже танцевал народные танцы? ”Направо и налево”, ”Каэраян” — все это я умел и отплясывал перед публикой в Интсикурму близ моего дома в Пылвамаа.

Ты по-прежнему веришь в Каю Каллас?

Это не вопрос веры. Я просто не осведомлен о нынешней политике так хорошо. Кая научится.

Керсти Кальюлайд сказала в публичном интервью Foreign Policy, что ненавидит поведение EKRE. Что ты думаешь о ее словах?