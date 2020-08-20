Идеей-фикс эстонского вымогателя стало уничтожение жизней десятков людей

"По пути на работу меня охватывал ужас. Особенно, когда кто-то идет за спиной", — рассказал один из многочисленных жертв полиции. "Я живу каждый день в реальном страхе. Что в один из дней этот человек реально будет стоять за моей дверью", — пожаловался другой. "Чувствую страх, что сейчас, в старости, начинают уничтожать всю мою жизнь", — свидетельствовал третий. "Они слали письма даже моей 13-летней дочери", — сказал четвертый.

Представьте себе, что в один прекрасный момент вы получаете письмо от незнакомого человека, который требует деньги и угрожает в противном случае поломать вашу жизнь. Видимо, большинство сочтет, что это блеф.

Но вскоре письма будут получать ваши мать с отцом, дети, работодатель, друзья. Всех извещают, что вы — негодяй, вор, подонок. Со временем письма становятся более агрессивными и непристойными. Отправитель писем угрожает вашим близким тем, что у него есть огнестрельное оружие. Очевидно, первой мыслью будет обратиться за помощью в полицию. Но полиция сообщает, что непосредственной угрозы жизни же нет, поэтому нет и основания для расследования. Письма продолжают поступать и вам не остается ничего другого, как мучиться и жить в страхе.

"Сегодня и завтра мы будем заниматься вашим уничтожением"

Руководящий работник одного из тартуских магазинов Яна (имена жертв в целях безопасности изменены) получила первое такой письмо весной 2018 года через Messenger Facebook.

Для Яны это был совершенно незнакомый вымогатель, который тогда скрывался под аккаунтом Йоанна Аллмаа (Joanna Allmaa). Он попросил у нее информацию о двух лицах (назовем их Айваром и Мерье) из ее списка друзей, которые якобы были Йоанне должны. Но Яна сама плохо знала этих людей, поздравляла из вежливости в дни рождения — ничего более.

Получив ответ, что Яна ничего не знает ни об Айваре, ни о Мерье, Йоанна Алламаа внезапно стал агрессивным. Начал зло требовать деньги, бомбардировать сообщениями и угрожать судом. Его речь была бессвязной и непонятной. Яна заблокировала его аккаунт.

Тогда посыпались письма в электронный почтовый ящик "Сегодня и завтра начинаем работу по уничтожению вашей репутации. Проинформируем всех ваших знакомых о том, что вы можете быть связаны с мошенниками. Если хотите, чтобы мы этого не сделали, заплатите 40 000 евро одноразовым платежом или по графику — 500 евро в месяц". Под письмом на сей раз стояло уже личное имя вымогателя — Сийм Каэватс.