Идеей-фикс эстонского вымогателя стало уничтожение жизней десятков людей

Сийм Каэват угрожал и терроризировал людей сотнями вымогательских писем, поставив себе целью уничтожить репутацию жертв. Прежде чем привлечь вымогателя к ответственности, правоохранительные органы отправили три жалобы в корзину, не увидев в угрозах преступления.
"По пути на работу меня охватывал ужас. Особенно, когда кто-то идет за спиной", — рассказала полиции одна из многочисленных жертв. "Я живу каждый день в настоящем страхе. Что в один из дней этот человек реально будет стоять за моей дверью", — пожаловался другой. "Чувствую страх, что сейчас, в старости, начинают уничтожать всю мою жизнь", — свидетельствовал третий. "Они слали письма даже моей 13-летней дочери", — сказал четвертый.
Представьте себе, что в один прекрасный момент вы получаете письмо от незнакомого человека, который требует деньги и угрожает в противном случае поломать вашу жизнь. Видимо, большинство сочтет, что это блеф.
Но вскоре письма будут получать ваши мать с отцом, дети, работодатель, друзья. Всех извещают, что вы — негодяй, вор, подонок. Со временем письма становятся более агрессивными и непристойными. Отправитель писем угрожает вашим близким тем, что у него есть огнестрельное оружие. Очевидно, первой мыслью будет обратиться за помощью в полицию. Но полиция сообщает, что непосредственной угрозы жизни же нет, поэтому нет и основания для расследования. Письма продолжают поступать, и вам не остается ничего другого, как мучиться и жить в страхе.
"Сегодня и завтра мы будем заниматься вашим уничтожением"
Руководящий работник одного из тартуских магазинов Яна (имена жертв в целях безопасности изменены) получила первое такое письмо весной 2018 года через Messenger Facebook.
Для Яны это был совершенно незнакомый вымогатель, который тогда скрывался под аккаунтом Йоанна Аллмаа (Joanna Allmaa). Он попросил у нее информацию о двух лицах (назовем их Айваром и Мерье) из ее списка друзей, которые якобы были Йоанне должны. Но Яна сама плохо знала этих людей, поздравляла из вежливости в дни рождения — ничего более.
Получив ответ, что Яна ничего не знает ни об Айваре, ни о Мерье, Йоанна Алламаа внезапно стал агрессивным. Начал зло требовать деньги, бомбардировать сообщениями и угрожать судом. Его речь была бессвязной и непонятной. Яна заблокировала его аккаунт.
Тогда посыпались письма в электронный почтовый ящик "Сегодня и завтра начинаем работу по уничтожению вашей репутации. Проинформируем всех ваших знакомых о том, что вы можете быть связаны с мошенниками. Если хотите, чтобы мы этого не сделали, заплатите 40 000 евро одноразовым платежом или по графику — 500 евро в месяц". Под письмом на сей раз стояло уже личное имя вымогателя — Сийм Каэватс.
Яна считала, что игнорирования и блокирования будет достаточно, но вскоре письма стали получать ее несовершеннолетние дети, друзья и работодатель. Работа по уничтожению началась.
"Я не знаю, кто этот человек. Я не знаю, на что он способен", — сетовала Яна в общении с полицией. "Учитывая, с каким размахом он организовывает эту кампанию, у меня нет оснований ни на секунду сомневаться, что он приведет свои угрозы в исполнение".
Медицинский работник Хейли стала получать письма весной 2018 года. Угрозы длились полгода. Всё началось абсолютно таким же образом: расспросы о знакомых, угрозы… Но затем письма стали приходить на рабочую электронную почту, и это было жутко, так как в Facebook не была указана фамилия Хейли или ее работодатель. "Кто меня защитит, если меня, совершенно ни к чему не причастного человека, очерняют и позорят?" — спросила она у полиции.
Лист друзей в Facebook стал идеей-фикс
Сийм Каэватс (32) — смекалистый и деятельный предприниматель. С виду — человек с добрым сердцем, который жертвует на благотворительность, например, в Продуктовый банк.
Его фирма Massimeedia, занимающаяся рекламой, известна на рынке и занималась многими рекламными кампаниями, ее услугами пользовались перед выборами весьма уважаемые политики.
Каэватс тоже был активным молодым политиком, входил как в Центристскую партию, так и в IRL, а также состоял в рядах соцдемов.
Вымогательства Каэватса начались с одного банкротного производства частного лица, когда остались не удовлетворены требования на сумму свыше миллиона евро, потому что должник Айвар был гол как сокол. Одним из тех, кто остался без денег, был знакомый Каэватса. Каэватс захотел помочь другу и перевоплотился в коллектора.
Первыми жертвами Каеватса и его друга стали Айвар и его супруга Мерье. Письма вымогателей приобрели настолько ужасающий характер, что должникам пришлось уехать из Эстонии.
Вскоре Каэватс стал угрожать всем родственникам и знакомым Айвара. Потом взялся за список друзей Айвара и Мерье, за людей, которые были совершенно не причастны к делу. В их числе оказались Яна и Хейли.
Со временем угрозы Каэватса стали более жестокими, мотивы — более непонятными, а жертвы — произвольными. "Согласен использовать оружие и сесть в тюрьму", — написал он в начале 2019 года таллиннскому предпринимателю Неле, который задолжал одной фирме 250 евро. А в Facebook была "назначена" награда за голову бизнесмена в размере 2000 евро, голову его жены оценили дешевле — в 500 евро.
Неле рассчитался с долгом (та фирма вообще не имела понятия, кто такой Сийм Каэватс) но вымогателя это не остановило. Он разослал угрожающие и клеветнические письма 14 фирмам, которые числились у Неле в партнерах. "Затем письма стали получать моя дочь, коллеги дочери", — говорит Неле. Вымогатель стал звонить членам семьи предприниматели. А угроза оружием стала для Неле последней каплей, ведь все предыдущие угрозы Каэватс выполнял.
Всех жертв вымогателя в одной статье трудно перечислить.
Правоохранители: преступления же нет?
Казалось бы — имя преступника известно, возьмите его и посадите в тюрьму! Но, к своему удивлению, жертвы не нашли поначалу понимания в полиции и прокуратуре, где сомневались — можно ли рассматривать действия Каэватса как преступления.
Первым пожаловался в начале 2018 году Айвар, против которого после банкротного производства Каэватс начал "войну", и угрожал словами типа "смазал оружие, купил патроны"…
Полиция в ответ написала: "Речь не идет об угрозах убийством или причинением вреда здоровью или имуществу, так как содержание угроз точно не сформулировано и не конкретизировано".
Полиция также пояснила, почему речь не идет о вымогательстве. "Не усматривается, что Сийм Каэватс угрожал использовать в отношении вас насилие или обнародовать позорящие данные".
Предприниматель Неле после жалобы в полицию в начале 2019 года получил примерно такой же ответ. Была еще одна (выше не упомянутая) жертва, которая безуспешно пыталась искать в полиции помощи.
"В более ранних случаях не было в наличии всех необходимых признаков, чтобы говорить о составе преступления", — обосновывает те ответы правоохранителей Пыхьяский окружной прокурор Наталия Мийлвеэ.
Поскольку лавина жалоб продолжилась, Лыунаская окружная прокуратура взялась, наконец, за расследование и весной 2019 года вызвала Каэватса на допрос. Узнав, что он является подозреваемым в преступлении, вымогатель стал строчить в правоохранительные органы десятками заявления, ходатайства и прочие письма, поясняя, почему его деятельность не является преступлением. Он составил длинный список предложений по улучшению деятельности полиции, угрожал правоохранителям жалобами в вышестоящие инстанции и даже просил перед ним извиниться. Требовал компенсировать ему расходы за участие в допросах и понесенный в связи с этим ущерб, хотел, чтобы за ним прислали такси на тартуский автовокзал.
А в то время, пока тартуская полиция расследовала деятельность Каэватса, он продолжал в Таллинне заниматься вымогательством, угрозами и рассылкой очерняющих людей писем.
Так как Каэватс во время следствия не успокоился, решением Харьюского уездного суда в январе 2020 года его взяли под стражу. Пять месяцев предварительного следствия он провел за решеткой, прежде чем 22 июня его приговорили за вымогательство к четырем с половиной годам лишения свободы. Был также наложен запрет на приближение к многочисленным жертвам.
Трудно сказать точно, сколько было в действительности этих жертв, по всей видимости, не все из них попали на страницы данного уголовного дела.
Так как реально Каэватс по приговору должен был отбыть в заключении пять месяцев, а остальной срок ему был назначен условно, то практически он вышел на свободу сразу же после оглашения приговора.
Теперь Каэватс свободный человек. В беседе с Eesti Päevaleht он отказался от подробных комментариев. Но пообещал, что в дальнейшем будет использовать для взыскания долгов только гражданско-правовые средства и своих вымогательских писем больше рассылать не будет. Прокурор Мийлвеэ верит, что Каэватс сделал правильные выводы.
Напоследок Каэватс написал газете Eesti Päevaleht в SMS: "Признаю, что по действующему в Эстонской республике законодательству я виновен. Но объясняю свою деятельность тем, что действовал из чувства справедливости, и не думал о том, что законодательство может меня самого наказать".
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