Идеальный очаг коронавируса: как вирус вырвался с мероприятия на Сааремаа по всей Эстонии

Ханнес Сепп был пятым человеком на Сааремаа из прошедших тест на коронавирус и первым или вторым с положительным результатом. Вместе с супругой Трийну и тремя детьми он находится дома в карантине.
Здоровье Ханнеса постепенно восстанавливается, а вот настроение на нуле. Прессу в последнее время он не читал, но знает, что считается ”импортером” коронавируса на Сааремаа и, возможно, на всю Эстонию.
Островитяне в Италию не едут!
Представители клуба „Saaremaa” не волновались по поводу приезда игроков из Милана. В Эстонии преобладало чувство беззаботности, так как более месяца разные эксперты утверждали, что нам не о чем особенно беспокоиться.
Ханнес Сепп, менеджер клуба „Saaremaa”, играет важную роль в победе команды. „Saaremaa” — образцовый пример успешного эстонского волейбольного клуба: именно у этой команды больше всего денег и зрителей. Они устремлены к мечте подняться на вершину европейского клубного волейбола.
Встреча в четвертьфинале была назначена на 26 февраля в Милане, но за три дня до этого Сепп узнал, что игра отменена. Европейский волейбольный союз (CEV) не стал рисковать здоровьем спортсменов и зрителей, поскольку коронавирус уносил все больше жизней в Ломбардии и ситуация в Италии становилась все более серьезной.
Сепп не сдался. В связи с тем, что следующий матч с той же командой должен был состояться 4 марта в Курессааре, через CEV он выяснил, нельзя ли провести обе игры на Сааремаа.
Около полудня 26 февраля островитяне договорились с итальянцами о том, что обе встречи будут проведены 4 и 5 марта в Курессааре.
27 февраля в Эстонии был подтвержден первый случай коронавируса.
”Они все здоровы!”
28 февраля зав. лечебной частью Курессаареской больницы Эдвард Лаане заявил местной газете, что причин для паники нет. В тот же день клуб подтвердил в Фейсбуке: ”Спортсмены клуба такого уровня контролируются в несколько раз чаще, чем обычные туристы, и ведут себя в соответствии с указаниями клуба. Они все здоровы!”. Сепп говорит, что это подтверждение пришло напрямую из Италии.
Ученые смогли расшифровать происхождение коронавируса
Врач, который помог победить оспу, объясняет, что будет дальше
Лучший способ убить вирус: совет эксперта
Китайские врачи назвали срок жизни коронавируса в организме