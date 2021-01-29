Ида-Вируская центральная больница: вакцинировавшие российского дипломата сотрудники нарушили действующий порядок

В первую неделю января больницам была дана рекомендация вакцинировать работников больниц. В отношении т.н. остаточных доз, возникающих после разбавления вакцины, дополнительных письменных указаний не давалось.

”Специалисты Департамента здоровья устно рекомендовали не оставлять излишки вакцины и избегать утилизации”, — сказала руководитель по связям с общественностью Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева.

Она отметила, что хоть Грибков и входит в приоритетную группу в рамках плана вакцинации, от Департамента здоровья в первую неделю января рекомендаций по вакцинации этих людей не поступало. ”Работники больницы, проводившие данную вакцинацию, действовали вразрез с порядком вакцинации на первую неделю января”, — сказала Медведева.

Больница обещает всячески сотрудничать с Департаментом здоровья.

Вчера мы писали, что в то время, когда в Эстонии проблемы с поставкой вакцины и еще даже не началась вакцинация групп риска, генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков тайно и вне очереди получил уже вторую дозу вакцины от врача Ида-Вируской центральной больницы. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.