Ида-Вируская центральная больница получила в подарок ультразвуковой сканер для легких

Это первый в Эстонии современный стационарный ультразвуковой сканер для лёгких, который значительно повысит точность и скорость диагностирования лёгочных заболеваний. Аппарат нужен для лечения тяжёлых форм заболеваний дыхательных путей, как связанных с коронавирусом, так и не связанных с ним.

До сих пор в Эстонии был только один сканер для лёгких, он был предоставлен производителем во временное пользование Северо-Эстонской региональной больнице в качестве тестового проекта, но теперь центральная больница Ида-Вирумаа, третьего по величине уезда Эстонии, первой в нашей стране получила такой сканер в собственность. Ида-Вируская центральная больница — самый крупный в Вирумаа поставщик услуг здравоохранения — обслуживает регион с населением 175 000 человек. Больница предоставляет стационарную и амбулаторную помощь врачей-специалистов, а также услуги экстренной медицинской помощи.

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