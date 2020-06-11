11.06.2020, 09:29

Ида-Вируская центральная больница получила в подарок ультразвуковой сканер для легких

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Ида-Вируская центральная больница получила в подарок ультразвуковой сканер для легких
Pressifoto

ИТ-компания Burfa Tech по инициативе бельгийско-эстонского предприятия OSOM Finance во время пандемии коронавируса купило в подарок для Ида-Вируской центральной больницы диагностический сканер для лёгких, который был доставлен в Эстонию.

Это первый в Эстонии современный стационарный ультразвуковой сканер для лёгких, который значительно повысит точность и скорость диагностирования лёгочных заболеваний. Аппарат нужен для лечения тяжёлых форм заболеваний дыхательных путей, как связанных с коронавирусом, так и не связанных с ним.

До сих пор в Эстонии был только один сканер для лёгких, он был предоставлен производителем во временное пользование Северо-Эстонской региональной больнице в качестве тестового проекта, но теперь центральная больница Ида-Вирумаа, третьего по величине уезда Эстонии, первой в нашей стране получила такой сканер в собственность. Ида-Вируская центральная больница — самый крупный в Вирумаа поставщик услуг здравоохранения — обслуживает регион с населением 175 000 человек. Больница предоставляет стационарную и амбулаторную помощь врачей-специалистов, а также услуги экстренной медицинской помощи.

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