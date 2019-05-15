Ида-Вирумаа больше не раковая опухоль. Раковый союз Эстонии сменил логотип благотворительной кампании после критики

"Очень жаль, что кто-то неверно интерпретировал дизайн кампании "Terve Eestiga vähi vastu" Ракового союза Эстонии. Цель кампании заключается в поддержке предотвращения и ранней диагностики онкологических заболеваний, что позволит спасти тысячи жизней. Во избежание дальнейших неверных трактовок мы изменили логотип кампании", — сообщила "Актуальной камере" пресс-секретарь организации Маргот Кулл.

В новой версии логотипа больше не используется разделенная на части карта Эстонии, а слова "vähi vastu" помещены под словами "Terve Eestiga".

Как ранее писал Delfi, новый логотип кампании взбудоражил многих представителей русскоязычной общественности и жителей Северо-Востока Эстонии. Волна возмущения и недоумения в социальных сетях пошла еще в минувшие выходные. А в понедельник и в редакцию rusDelfi стали поступать письма от возмущенных читателей с вопросами: почему на логотипе одна его часть — ”против рака” — находится примерно в районе Ида-Вирумаа?

По словам Союза, они ничего подобного ввиду не имели и обещали пересмотреть оформление логотипа.