Ида-Таллиннская центральная больница возобновляет тестирование на коронавирус для всех пациентов

Тестирование будет проходить в палатке за отделение C-корпуса на улице Рави для пациентов женской клиники и поликлиники Магдалеэна. Тест на COVID-19 нужно сдать до 48 часов перед прихода на плановое или стационарное лечение.
Для бронирования времени тестирования с пациентами свяжутся сотрудники больницы. Также принимаются тесты, сделанные в других учреждениях не раньше 48 часов до приема.
С пондельника, 28 сентября на нулевом этаже клиники Магдалеэна будет также открыт пункт тестирования на коронавирус для приезжающих издалека пациентов. Тестирование будетпроходить по регистрации согласно времени бронирования. С пациентами также свяжется свяжутся сотрудники больницы.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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