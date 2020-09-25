Ида-Таллиннская центральная больница возобновляет тестирование на коронавирус для всех пациентов

Тестирование будет проходить в палатке за отделение C-корпуса на улице Рави для пациентов женской клиники и поликлиники Магдалеэна. Тест на COVID-19 нужно сдать до 48 часов перед прихода на плановое или стационарное лечение.

Для бронирования времени тестирования с пациентами свяжутся сотрудники больницы. Также принимаются тесты, сделанные в других учреждениях не раньше 48 часов до приема.

С пондельника, 28 сентября на нулевом этаже клиники Магдалеэна будет также открыт пункт тестирования на коронавирус для приезжающих издалека пациентов. Тестирование будетпроходить по регистрации согласно времени бронирования. С пациентами также свяжется свяжутся сотрудники больницы.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!