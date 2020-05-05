Ида-Таллиннская центральная больница просит пациентов не приходить на прием слишком рано

Если в первую неделю в больницу на прием каждый день приходило в среднем 700-800 пациентов, то уже в начале недели эта цифра составила 1200.
”В обычных условиях мы принимаем около 2000 пациентов в день и надеемся к концу месяца дойти до этой нормы”, — сказала директор по обслуживанию клиентов больницы Леа Карик.
Она отметила, что времени на сам визит может уйти больше, чем обычно, и призвала людей не приходить на место слишком загодя.
”Разумно прийти за 20, максимум за 30 минут, но не на час или даже два”, — отметила Карик.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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