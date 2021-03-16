Ида-Таллиннская центральная больница открыла четвертое ковид-отделение. Главная проблема — нехватка персонала

По словам председателя правления ITK Ральфа Алликвеэ, это сейчас максимум, что может позволить себе больница.

"Самая большая проблема в нашей больнице — нехватка персонала. Уже давно было видно, что в части медсестер выпускники училищ едва могут заменить тех, кто уходит на пенсию, — сказал медик. — С учетом нашего персонала эта 151 койка — наш потолок". Он также добавил, что создавать новые места для ковид-пациентов будет очень проблематично.

Результатом открытия четвертого ковид-отделения является полная приостановка планового лечения внутренних болезней и на 80% — хирургических операций.

Алликвеэ подчеркнул, что уже сейчас нужно подумать о том, как больницы после выхода из кризиса смогут обеспечивать плановое лечение тем, кто остается сейчас без лечения. Важно и то, чтобы средства на лечение ковид-пациентов не брались из бюджета планового лечения.

По словам руководителя ITK, если в мае в больнице будет восстановлено плановое лечение, то медицинское учреждение сможет выполнить оговоренный объем планового лечения. "Это будет серьезной нагрузкой на персонал, но люди всё-таки нуждаются в лечении", — сказал он.

Экстренная помощь в ITK обеспечивается.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.