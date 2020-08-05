Ида-Таллиннская центральная больница: грудное вскармливание бережет окружающую среду

За время своего существования человечество очень сильно повлияло на окружающую среду. Истощение и уничтожение природных ресурсов, а также усиленное выделение парниковых газов сейчас достигли наибольшей интенсивности за последние 800 тысяч лет. Мы должны защищать родную планету и свое здоровье, ответственно используя такие ресурсы, как земля, вода и источники энергии. Грудное вскармливание определенно можно связать с бережным использованием природных ресурсов.

Грудное молоко — это натуральная пища из возобновляемого источника, использование которой не наносит вреда окружающей среде: его получение не связано с загрязнением природы или расточительным использованием ресурсов, также в этом случае не нужна никакая упаковка. В первые 6 месяцев жизни малыша для грудного вскармливания мать должна получать с пищей в среднем 500 дополнительных килокалорий в день.

По словам Кярт Маалинн, работающей акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию в Ида-Таллиннской центральной больнице, грудное вскармливание — это яркий пример глубокой взаимосвязи между здоровьем человека и природной экосистемой. ”Кормящая грудью мать вносит вклад в поддержание собственного здоровья, здоровья малыша и всей планеты в целом, обеспечивая ребенка первой пищей, жидкостью и иммунитетом”, — так Кярт Маалинн формулирует основной тезис Всемирной недели грудного вскармливания.

”Запасы” грудного молока естественным образом пополняются и возобновляются в зависимости от потребности в пище у ребенка. В течение первых 6 месяцев жизни ребенку вполне достаточно грудного молока. Главное, чтобы в период грудного вскармливания мать получала достаточную поддержку и не поддавалась давлению общества и коммерческих предложений.

По словам Кярт Маалинн, лишь 2% женщин на самом деле неспособны к грудному вскармливанию, хотя число думающих так женщин сейчас гораздо больше. ”Если посмотреть на статистику Института развития здоровья [эст. ”Tervise Arengu Instituut”] в Эстонии, то в последние годы на полном грудном вскармливании находилось 77-79% детей в возрасте 1 месяца. В возрасте 3 месяцев этот показатель снижается уже до 63-65%, а в возрасте 6 месяцев остается на уровне всего лишь 28-23%”, — такие данные приводит консультант по грудному вскармливанию Кярт Маалинн, говоря о детях, которые получают в качестве пищи только грудное молоко.