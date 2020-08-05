05.08.2020, 10:31

Ида-Таллиннская центральная больница: грудное вскармливание бережет окружающую среду


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Pelgilinna sünnitusmajas
Pelgilinna sünnitusmajasFoto: Tanel Meos

Первые семь дней в августе по традиции считаются Всемирной неделей грудного вскармливания. В нынешнем году неделя грудного вскармливания проводится под девизом ”Поддержим грудное вскармливание ради более здоровой планеты!” [англ. ”Support breastfeeding for a healthier planet!”], чтобы подчеркнуть значимость грудного вскармливания в контексте проблем, связанных с окружающей средой и изменением климата.

За время своего существования человечество очень сильно повлияло на окружающую среду. Истощение и уничтожение природных ресурсов, а также усиленное выделение парниковых газов сейчас достигли наибольшей интенсивности за последние 800 тысяч лет. Мы должны защищать родную планету и свое здоровье, ответственно используя такие ресурсы, как земля, вода и источники энергии. Грудное вскармливание определенно можно связать с бережным использованием природных ресурсов.

Грудное молоко — это натуральная пища из возобновляемого источника, использование которой не наносит вреда окружающей среде: его получение не связано с загрязнением природы или расточительным использованием ресурсов, также в этом случае не нужна никакая упаковка. В первые 6 месяцев жизни малыша для грудного вскармливания мать должна получать с пищей в среднем 500 дополнительных килокалорий в день.

По словам Кярт Маалинн, работающей акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию в Ида-Таллиннской центральной больнице, грудное вскармливание — это яркий пример глубокой взаимосвязи между здоровьем человека и природной экосистемой. ”Кормящая грудью мать вносит вклад в поддержание собственного здоровья, здоровья малыша и всей планеты в целом, обеспечивая ребенка первой пищей, жидкостью и иммунитетом”, — так Кярт Маалинн формулирует основной тезис Всемирной недели грудного вскармливания.

”Запасы” грудного молока естественным образом пополняются и возобновляются в зависимости от потребности в пище у ребенка. В течение первых 6 месяцев жизни ребенку вполне достаточно грудного молока. Главное, чтобы в период грудного вскармливания мать получала достаточную поддержку и не поддавалась давлению общества и коммерческих предложений.

По словам Кярт Маалинн, лишь 2% женщин на самом деле неспособны к грудному вскармливанию, хотя число думающих так женщин сейчас гораздо больше. ”Если посмотреть на статистику Института развития здоровья [эст. ”Tervise Arengu Instituut”] в Эстонии, то в последние годы на полном грудном вскармливании находилось 77-79% детей в возрасте 1 месяца. В возрасте 3 месяцев этот показатель снижается уже до 63-65%, а в возрасте 6 месяцев остается на уровне всего лишь 28-23%”, — такие данные приводит консультант по грудному вскармливанию Кярт Маалинн, говоря о детях, которые получают в качестве пищи только грудное молоко.

На частичном или полном грудном вскармливании находятся 81-83% детей в возрасте 3 месяцев и 69-71% детей в возрасте 6 месяцев. ”Это означает, что в первые 4 месяца жизни ребенка в дополнение к грудному молоку ему начинают давать искусственные молочные смеси, а позднее — дополнительную пищу”, — разъясняет Кярт Маалинн.

Грудное вскармливание — это естественный для человеческого рода и оптимальный для ребенка способ кормления, который закладывает основы здоровья ребенка в будущем. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует кормить ребенка только грудью в течение первых 6 месяцев жизни, а также продолжать грудное вскармливание до достижения ребенком 2-летнего возраста и даже дольше.

Для достижения этих целей очень важно, чтобы семья получала поддержку и советы от близких, профессиональных консультантов по грудному вскармливанию и от общества в целом.

В 2019 году суммарная рыночная стоимость искусственных молочных смесей составляла около 71 млрд долларов США. Рост продаж был наибольшим в странах с низким и средним уровнем доходов. По данным ВОЗ, помимо продаж молочных смесей для младенцев из года в год растут продажи ненужных молочных смесей для продолжения питания и молока для маленьких детей. Неэтичный маркетинг искусственных смесей для кормления продолжает наносить урон грудному вскармливанию.

Парниковые газы, выделяющиеся при производстве и использовании искусственных молочных смесей, усиливают глобальное потепление климата. Согласно оценкам, для производства 1 кг порошка искусственной смеси требуется более 4000 литров воды. Важно выяснить, имеется ли реальная потребность в получении искусственной смеси, чтобы уменьшить использование такой продукции и связанный с этим эффект на окружающую среду.

Популяризация грудного вскармливания и соответствующая поддержка — это очень актуальные темы. Женская клиника Ида-Таллиннской центральной больницы начала предлагать консультации по грудному вскармливанию 18 лет назад, с тех пор потребность в такой услуге только выросла. ”К нам обращаются семьи, которые иногда даже по несколько месяцев пытаются добиться достаточного уровня грудного вскармливания. Мы часто разъясняем нормальные для детей значения и консультируем по тем вопросам, по которым у родителей отсутствуют знания”, — прокомментировала Кярт Маалинн.

Перед рождением ребенка свои знания о грудном вскармливании можно укрепить на бесплатных лекциях семейной школы (эст. ”perekool”), на которые можно зарегистрироваться через веб-сайт.

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