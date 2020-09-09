Ида-Таллиннская больница вводит запрет на посещение пациентов, ношение масок обязательно для всех

Посещение возможно только с особым разрешением для серьезно больных пациентов, информацию о возможности посещения дает лечащий врач.

Во всех отделениях и корпусах больницы пациенты направляются на дезинфекцию рук, а также, им выдается защитная маска. Ношение масок обязательно для всех пациентов, пришедших на стационарное лечение и амбулаторный прием, а также, на процедуру или обследование.

Также, была реорганизована передача посылок. Посылки, принесенные близкими пациента, следует передавать персоналу гардероба соответствующего отделения больницы (лечебном отделении пациента) в определенные часы по рабочим дням. Посылки будут доставлены в отделения в конце дня.

Близкому, кто проводит в больнице более 2 дней, можно приносить личные вещи (напр. очки, зарядку, книгу, карандаш, гигиенические принадлежности, нижнее белье, носки и т.п.), также, напитки (напр. сок объемом до 1 литра), в небольшом количестве упакованные закуски, снеки (напр. мюсли-батончик), но не быстро портящиеся продукты. Цветы просят не приносить.

NB! На посылке необходимо корректно указать имя и фамилию пациента, а также, отделение, в котором он находится — только так посылка будет доставлена правильному человеку.

В отделении на улице Рави посылку можно передать в гардероб А-корпуса на 1 этаже, в С-корпусе в гардероб на 0 этаже, в фойе В-корпуса на 0-этаже (по рабочим дням 16.00-18.00; Вс 11.00-13.00) и по воскресеньям в приемный покой родильного отделения В-корпуса с 11.00-13.00.

В отделении Магдалеэна посылку можно передать в гардероб А-корпуса на 2 этаже (по рабочим дням 16.00-18.00; Вс 11.00-13.00).

В отделении Ярве посылку можно оставить в фойе 1 этажа (по рабочим дням 16.00-18.00; Вс 11.00-13.00).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!