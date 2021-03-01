Ида-Талиннская больница открыла третье отделение для больных COVID-19. Плановое лечение пришлось сильно сократить

Открытие нового отделения, однако, означает нехватку персонала и сокращение планового лечения.
Новое отделение расположилось на территории ортопедического отделения здания на улице Рави, в результате чего количество койко-мест для больных коронавирусом увеличилось на 26 до 114.
Больница сообщает, что плановое лечение в сфере хирургии и внутренней медицины сильно сокращено. Глазная клиника и центр неотложной медицины продолжают в обычном режиме.
Ранее на пресс-конференции министр здоровья и труда Танель Кийк заявил, что ситуация критическая и совсем скоро мы столкнемся с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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