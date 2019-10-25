"И так проблема с бесплатной парковкой в городе, куда еще эти?" Как отреагировали читатели RusDelfi на запрет парковок для каршеринга

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Citybee autod linnas 16.10.2019 Foto: Andres Putting

Таллинн не поддержал предложение сети каршеринга Citybee о предоставлении бесплатной парковки в городе. Смотрите реакцию читателей RusDelfi на эту новость.