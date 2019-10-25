25.10.2019, 10:58

"И так проблема с бесплатной парковкой в городе, куда еще эти?" Как отреагировали читатели RusDelfi на запрет парковок для каршеринга

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rus.delfi.ee
EST 7
Citybee autod linnas 16.10.2019
Citybee autod linnas 16.10.2019Foto: Andres Putting

Таллинн не поддержал предложение сети каршеринга Citybee о предоставлении бесплатной парковки в городе. Смотрите реакцию читателей RusDelfi на эту новость.

  • В бесплатной парковке в центре и была основная выгода этих машин — доехал и оставил. Если клиенту оплачивать парковку в центре — то такси дешевле. Или и на своей машине доедут.
  • Большая часть кто будет пользоваться — иностранцы!
  • Вот поэтому их теперь распихивают по спальным районам. В которых и так тесно.
  • Новая мутная контора.
  • А заранее конечно нельзя было договориться? Ума не хватило?
  • Хорошая была идея! Мне как иногороднему было бы удобно, доехал до Таллина на поезде и взял машину доехал куда надо и оставил. Теперь придется по старинке на своем авто ехать и думать, где парковаться.
  • И так проблема с бесплатной парковкой в городе, куда еще эти?
  • Город запрещает каршеринг, самокаты, кабаки после 23.00, всякие магазинчики, алкоголь продавать открыто и т.д. Государство запрещает то целлюлозный комбинат строить, то по обработке нефти.
  • Ну вот и покатались.

Причины запрета читайте ЗДЕСЬ.

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