И снова съемки! Жителей Эстонии приглашают сняться в известном американском сериале "Родина" с Клэр Дэйнс

"Родина" (Homeland) — американский телесериал в жанре психологического триллера. Главные роли в сериале исполняют Клэр Дэйнс, играющая офицера ЦРУ с биполярным расстройством, и Дэмиэн Льюис, играющий снайпера-разведчика из морской пехоты.

8 сезон из 12 серий — последний для сериала. Премьера намечена на осень 2019 года.

Baltic Casting Agency ищет для участия в сериале восточно-европейскую молодую женщину 20-30 лет, владеющую английским языком, и при необходимости немецким, а также восточно-европейскую пожилую женщину возрастом около 60 лет, которая владеет русским и английским языками.

Съемки состоятся в сентябре в Лос-Анджелесе.

Желающих просят прислать две фотографии, номер телефона и описание предыдущего опыта участия в киносъемках на адрес projects@balticcasting.com

