"Хватит! Сколько можно!?" 14 сентября пройдет митинг против правительства в парке Хирве

"Эстонская Республика основывается на свободе, справедливости и правде — на европейских ценностях которые нынешнее правительство не интересуют. Члены нынешнего правительства без колебания сравнивают Европейский союз с Советским, тем высмеивая все страдания, которые принесла оккупация. Члены правительство угрожают чиновникам, насмехаются над Поющей революцией, оскорбляют врачей, ученых, защитников природы, иностранных студентов и меньшинства. Единственные, кому политика нынешнего правительства принесла что-либо хорошее, это выпивающие", — пишут организаторы митинга.

"Организаторы митинга, гражданское движение "За свободу, против лжи" не согласны мириться с правительством, министр которого верит в "глубинное государство" и желает создать собственное вооруженное подразделение, где министр финансов, по собственным словам, "туп в математике" и пытается "по отцовскому совету" лишить гендиректора полиции его поста, используя незаконные методы, где министр внешней торговли отказывается совершать рабочие поездки за границу, где министр экологии не верит в глобальное потепление. "За свободу, против лжи" не хочет для Эстонии правительства, в котором из партнеров оказался слишком явным расистом даже для Марин Ле Пен, члены которого притесняют жертву домашнего насилия, а единственная роль премьер министра это повторять извинения", — добавляют они.