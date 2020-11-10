Хватит ли отставки одного Хельме? В правительстве все еще осталась враждебность к США

Уже какой раз высказывания отца и сына Хельме привели к тому, что правительство находится на грани раскола. На этот раз это были их нападки на крупнейшего союзника Эстонии, США — мол там нет демократии, выборы фальсифицированы, а новый президент Джо Байден коррумпирован.

Уход Марта Хельме в отставку спас правительство, но ни один из Хельме не взял назад слова, который почти что развалили правительство. Более того, они оба продолжают защищать и оправдывать свои точки зрения.

"Обвинения в фальсификации же есть", — заявил в понедельник Мартин Хельме.

Лидеры партнеров EKRE по коалиции, Центристской партии и Isamaa, утверждают, в коалиции ни у кого нет сомнений в том, что США — демократическое государство. "США, конечно же, демократическое государство — это общая позиция [правительства]. Никто из нас в этом не сомневается", — заявил премьер-министр Юри Ратас.

Ратас добавил, сто поговорил об этом с Мартином Хельме отдельно, а отставка Марта Хельме показывает, что он взял на себя ответственность.

Однако, по всей видимости, сам Мартин Хельме от позиций отца не дистанцировался. "Решение Марта очень простое. Говорить правду важнее, чем занимать должность министра", — заявил Хельме-младший вчера в Рийгикогу.

Получается, министр финансов говорит общественности одно, а партнерам по коалиции совершенно другое?

"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы. По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать", — вот что заявил Мартин Хельме в воскресенье.

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что слова Хельме-младшего отличались от слов его отца. По его мнению, называть их одинаковыми — серьезное обобщение, ведь Мартин просто дал свою личную оценку выборам, а Март именно высказался о личности президента Байдена. Он добавил, что Мартин Хельме подтвердил коалиционному совету, что не ставит под сомнение демократичность США как государства.