10.11.2020, 13:50

Хватит ли отставки одного Хельме? В правительстве все еще осталась враждебность к США

когда ждать нового скандала?
Йоозеп Тикс
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Хватит ли отставки одного Хельме? В правительстве все еще осталась враждебность к США
Foto: Tiit Blaat

Юри Ратас и Хелир-Валдор Сеэдер утверждают, что Мартин Хельме не разделяет мнения своего отца насчет нового президента США Джо Байдена. Однако его публичные высказывания говорят об обратном.

Уже какой раз высказывания отца и сына Хельме привели к тому, что правительство находится на грани раскола. На этот раз это были их нападки на крупнейшего союзника Эстонии, США — мол там нет демократии, выборы фальсифицированы, а новый президент Джо Байден коррумпирован.

Уход Марта Хельме в отставку спас правительство, но ни один из Хельме не взял назад слова, который почти что развалили правительство. Более того, они оба продолжают защищать и оправдывать свои точки зрения.

"Обвинения в фальсификации же есть", — заявил в понедельник Мартин Хельме.

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Лидеры партнеров EKRE по коалиции, Центристской партии и Isamaa, утверждают, в коалиции ни у кого нет сомнений в том, что США — демократическое государство. "США, конечно же, демократическое государство — это общая позиция [правительства]. Никто из нас в этом не сомневается", — заявил премьер-министр Юри Ратас.

Ратас добавил, сто поговорил об этом с Мартином Хельме отдельно, а отставка Марта Хельме показывает, что он взял на себя ответственность.

Однако, по всей видимости, сам Мартин Хельме от позиций отца не дистанцировался. "Решение Марта очень простое. Говорить правду важнее, чем занимать должность министра", — заявил Хельме-младший вчера в Рийгикогу.

Получается, министр финансов говорит общественности одно, а партнерам по коалиции совершенно другое?

"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы. По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать", — вот что заявил Мартин Хельме в воскресенье.

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что слова Хельме-младшего отличались от слов его отца. По его мнению, называть их одинаковыми — серьезное обобщение, ведь Мартин просто дал свою личную оценку выборам, а Март именно высказался о личности президента Байдена. Он добавил, что Мартин Хельме подтвердил коалиционному совету, что не ставит под сомнение демократичность США как государства.

Мягкий ультиматум


По словам источников, в понедельник утром руководство EKRE получило "мягкий ультиматум" от Центристской партии: либо Март Хельме сам уходит в отставку с поста министра внутренних дел, либо это будет обсуждать коалиционный совет, который неизбежно придет к решению, что единственный вариант в данной ситуации — отставка с должности.

Кстати, всего лишь три недели назад Мартин Хельме заявил в защиту своего отца: "Вне всяких сомнений, наша партия не будет оставаться в правительстве без Марта Хельме". Он также добавил, что если премьер-министр снимет Марта Хельме с должности, или же Рийгикогу выразит вотум недоверия, то EKRE покинет правительство. Мартину Хельме повезло — слова об уходе из правительства брать назад не придется, ведь Хельме-старший сам ушел в отставку.

Однако угрозы трехнедельной давности вчера все еще висели в воздухе, и ни Центристская партия, ни Isamaa не верили, что Март Хельме покинет свой пост добровольно. Поэтому даже обсуждался уход в отставку премьер-министра. Центристская фракция все же не поддержала добровольный роспуск правительства.

Для Isamaa же враждебные высказывания Хельме о США были намного опаснее его слов об отправке геев в Швецию, ведь либеральные ценности и права человека, в отличии от обороны и отношений с США — это не их платформа. Можно сказать, что EKRE жестоко вторглась на территорию Isamaa, члены которой занимают должность и министра обороны, и министра иностранных дел.

Если бы Март Хельме заявил, что он не отдаст свой министерский портфель, то коалиция, скорее всего, развалилась бы. Это прослеживается и во вчерашних словах Ратаса журналистам: "Я думаю, что Март принял правильное решение. Тут уже нельзя было двигаться дальше по-другому".

В качестве небольшой мести EKRE, партнеры по коалиции договорились, что во время голосования по вотуму недоверия Мартину Хельме не будет голосов в его поддержку: депутаты коалиции вовсе голосовать не будут, поэтому на экране будут голоса только против Хельме. Коалиция угрожала, что если кто-то проголосует в поддержку Хельме, то начнет расти и число голосов против него. EKRE согласилась на компромисс и в защиту Мартина Хельме не было ни одного голоса. Вотум недоверия все равно провалился — не хватило пяти голосов.

Что касается решения Хельме уйти в отставку, то оно не было навязано ему фракцией, он решил так сам. "Когда Март Хельме на пресс-конференции заявил, что сыт по горло, это была правда", — сказал один политик. В кулуарах ходят слухи, что Хельме-старший уже давно устал от министерской должности.

После бесконечных кризисов в правительстве, политики из Isamaa и Центристской партии надеятся, что атмосфера станет спокойнее. Они верят, что высказывания Хельме смягчатся, мол Мартин боле рациональный и сдержанный, а Март на посту депутата. Рийгикогу особо много дров не наломает. Даже Сеэдер упомянул, что у рядового депутата больше свободы высказать то, о чем думает, чем у министра.

Однако не все политики коалиции настолько оптимистичны в отношении будущего. Если раньше скандалы были раз в квартал, то теперь, походу, будут через неделю, считает один из членов коалиции. "В следующее воскресенье услышим, что они снова ляпнут в радиопередаче, и скорее будет удивительно, если ничего не произойдет", — иронизирует он.

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