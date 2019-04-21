21.04.2019, 15:42

Хуссар предложил сделать второй день Пасхи государственным праздником

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rus.delfi.ee
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Ülestõusmispühade missa Toomkirikus
Ülestõusmispühade missa ToomkirikusFoto: Andres Putting

Первый номер от партии "Ээсти 200" на выборах в Европаралмент Лаури Хуссар считает, что Эстония могла бы последовать примеру остальной Европы и сделать второй день Пасхи государственным праздником.

"В большинстве европейских стран завтра — нерабочий день, потому что в этих странах второй день Пасхи тоже является государственным праздником", — написал политик в соцсетях.

Он отметил, что исключениями являются только Эстония, Мальта и Португалия.

Хуссар добавил, что эстонская экономика и предприятия все равно тесно связаны с Европой, поэтому коггда партнеры отдыхают, то и эффект от такого рабочего дня существенно менее выражен.

"Выходные длиною в четыре дня можно расценивать как миниотпуск, который позволил бы всем заметно подзарядить свои аккумуляторы", — аргументировал он.

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