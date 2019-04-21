Хуссар предложил сделать второй день Пасхи государственным праздником

Первый номер от партии "Ээсти 200" на выборах в Европаралмент Лаури Хуссар считает, что Эстония могла бы последовать примеру остальной Европы и сделать второй день Пасхи государственным праздником.
"В большинстве европейских стран завтра — нерабочий день, потому что в этих странах второй день Пасхи тоже является государственным праздником", — написал политик в соцсетях.
Он отметил, что исключениями являются только Эстония, Мальта и Португалия.
Хуссар добавил, что эстонская экономика и предприятия все равно тесно связаны с Европой, поэтому коггда партнеры отдыхают, то и эффект от такого рабочего дня существенно менее выражен.
"Выходные длиною в четыре дня можно расценивать как миниотпуск, который позволил бы всем заметно подзарядить свои аккумуляторы", — аргументировал он.