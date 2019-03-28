Худрук Филипп Лось: награждение Татьяны Космыниной — свидетельство роста авторитета Руского театра

"Это очень почетная для всего театра и абсолютно заслуженная награда, свидетельство роста авторитета Русского театра в Эстонии. Не менее важен тот факт, что наш ведущий актер Александр Ивашкевич также был номинирован как лучший актёр 2018 года, наш музыкальный руководитель Александр Жеделев был удостоин престижной театральной премии в прошлом году, наш балетмейстер Ольга Привис получила в этом году Государственную премию. Наш театр гордится успехами своих ведущих творческих деятелей!

Премия Татьяны Космыниной – прежде всего дань ее уникальному таланту, трудолюбию, требовательному отношению к себе и к своей профессии, умению искать и открывать в себе новые и новые грани яркого актерского и режиссерского дарования", - считает худрук Русского театра.

"Дорогая Татьяна! От лица всего нашего дружного коллектива поздравляю тебя с почетной театральной премией!"

Филипп Лось также добавил, что сегодня, в четверг 28 марта, в Русском театре состоится премьера новой постановки "Васенька", в которой Татьяна Космынина исполняет главную роль. Таким образом, коллектив театра и зрители смогут сегодня поздравить свежеиспеченную обладательницу премии с двойным праздником.