Хронический коронавирус: у 10% инфицированных здоровье не восстанавливается. Истории таллиннцев

Программа Pealtnägija рассказывает, что подобные случаи есть и в Таллинне, когда переболевшие коронавирусом люди продолжают страдать от его симптомов. Например, 45-летняя ИТ-менеджер Трийн заразилась на тренировке в конце мая, а официальный диагноз получила в начале июня.
"Мое обоняние до сих пор до конца не восстановилось — то есть спустя шесть месяцев", — рассказывает Трийн. То же самое и с чувством вкуса: женщина могла чувствовать, что ест соленую еду, а что именно она ест, по вкусу определить не могла.
29-летний учитель арабского языка Рауно заразился в конце лета во время путешествия по Европе. Мужчина болезни не боялся и рассуждал, что он молодой, поэтому даже если и заболеет, то в легкой форме.
"По ощущениям эта болезнь была как очень сильная простуда или грипп. Мне не пришлось обращаться за помощью в больницу, и я не чувствовал себя настолько плохо, чтобы совсем не было сил встать с кровати", — рассказывает Рауно.
Однако после болезни у него до сих пор очень слабое чувство вкуса — зато он хотя бы может отличить, что именно ест. Обоняние у него восстановилось быстрее, чем у Трийн, но спустя два месяца после заболевания он до сих пор страдает от слабости и головокружения.
Мужчина говорит, что до сих пор не ощущает себя так же хорошо, как было до болезни.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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