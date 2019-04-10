Хранилище радиоактивных отходов в Эстонии должно быть готово к 2040 году и не позже

Хранилище должно быть готово к 2040 году, и это критичный срок, пишет rus.err.ee.

По словам Руннель, рассматривались и другие места, но она считает полуостров Пакри наиболее подходящим местом. "Эксперты отмечали, что обращение и транспортировка отходов могут быть значительно упрощены, если в качестве места для захоронения отходов выберут бывшую территорию учебного центра военно-морских сил или ее окрестности", — сказала Реэлика Руннель порталу ERR Uudised.

Окончательное место захоронения радиоактивных отходов выяснится в ходе оценки воздействия на окружающую среду и социально-экономического влияния.