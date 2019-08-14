14.08.2019, 09:30

Хотят знать эстонский, но к государству доверия мало: как интегрируются украинские мигранты в Эстонии


Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST
Pagulaste eesti keele tund TLÜ-s
Foto: Tiit Blaat

С прошлого года тема массовой трудовой миграции из Украины все больше привлекает внимание, поскольку в Эстонии резко возросло число приезжих украинцев. За последние десятилетия 2018 и 2019 года для Эстонии стали рекордным по числу украинцев, прибывших сюда на заработки. Например, в передаче Delfi ”Украинцы в Эстонии” прибывшие мигранты говорили о том, что хотят здесь остаться. Об этом говорил Delfi и Арсен из Харькова. А как же проходит интеграция украинцев в Эстонии?

Председатель конгресса украинцев Эстонии Вира Конык подтверждает, что к ним в организацию часто обращаются граждане Украины, которые хотят изучать эстонский язык. Также этой информацией интересуются в соцсетях в тематических группах. Кто-то начинает учить эстонский самостоятельно через онлайн-программы.

"Все знают, что в Эстонии нужно знать эстонский язык. Отношения, что зачем мне этот язык, такого нет, — заверяет Конык. — Все, кто хотят остаться, ищут возможность для изучения языка. Конечно, речь не идет о тех, кто приезжает на сезонные работы".

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"Другое дело, что через Фонд интеграции сложно получить эти курсы, потому что места разлетаются за 10 минут с открытия времени регистрации. Я и сама хотела пойти на курсы, но не успела. Зато удалось зарегистрироваться на курсы по эстонской грамматике", — говорит Конык.

По ее словам, многие украинцы сами находят возможность для изучения эстонского — как правило, это платные курсы в языковых школах.

Руководитель языковой школы City Keeltekool OÜ Бритта Таммверк говорит, что украинцы регистрируются на курсы по изучению эстонского на базе русского.

”Поскольку в нашей регистрационной форме мы не спрашиваем про национальность, то нам трудно различать русский и украинский народ. Разумеется, порой клиенты упоминают в е-мейле, что они родом из Украины, но хорошо владеют русским. Сейчас на нашей домашней страничке есть курсы эстонского на базе украинского, но мы начнем его на базе английского, поскольку не набралось необходимого числа учеников”, — говорит Таммверк.

В языковых школах Multilingua Keelekeskus и Tallinna Keeltekool ответили, что статистику учеников по национальной принадлежности не ведут.

Такая статистика отсутсвует и в Фонде интеграции, который организует бесплатные курсы эстонского языка. Однако известно, что начиная с 2019 года в консультационный центр при фонде обратился 361 человек, из них — 26 граждан Украины.

”Часто прибывшие украинцы в первую очередь обращаются именно в культурные организации украинцев для получения консультации и помощи, так как доверия к государственным структурам меньше. В последние несколько лет — это был большой объем дополнительной работы”, — обращает внимание руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп. Она добавляет, что вопросы, которые интересовали граждан Украины, были разными.

Согласно данным Департамента статистики, в Эстонии проживают представители 198 национальностей. По состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии проживают:

907 628 эстонцев;
328 299 русских;
23 665 украинцев;
11 506 белоруссов
7636 финнов;
2693 латышей.

Всего в Эстонии проживают 1 324 820 человек.

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