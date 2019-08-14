Хотят знать эстонский, но к государству доверия мало: как интегрируются украинские мигранты в Эстонии

”Поскольку в нашей регистрационной форме мы не спрашиваем про национальность, то нам трудно различать русский и украинский народ. Разумеется, порой клиенты упоминают в е-мейле, что они родом из Украины, но хорошо владеют русским. Сейчас на нашей домашней страничке есть курсы эстонского на базе украинского, но мы начнем его на базе английского, поскольку не набралось необходимого числа учеников”, — говорит Таммверк.
В языковых школах Multilingua Keelekeskus и Tallinna Keeltekool ответили, что статистику учеников по национальной принадлежности не ведут.
Такая статистика отсутсвует и в Фонде интеграции, который организует бесплатные курсы эстонского языка. Однако известно, что начиная с 2019 года в консультационный центр при фонде обратился 361 человек, из них — 26 граждан Украины.
”Часто прибывшие украинцы в первую очередь обращаются именно в культурные организации украинцев для получения консультации и помощи, так как доверия к государственным структурам меньше. В последние несколько лет — это был большой объем дополнительной работы”, — обращает внимание руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп. Она добавляет, что вопросы, которые интересовали граждан Украины, были разными.
Согласно данным Департамента статистики, в Эстонии проживают представители 198 национальностей. По состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии проживают:
907 628 эстонцев;
328 299 русских;
23 665 украинцев;
11 506 белоруссов
7636 финнов;
2693 латышей.
Всего в Эстонии проживают 1 324 820 человек.
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