Хотят знать эстонский, но к государству доверия мало: как интегрируются украинские мигранты в Эстонии

Председатель конгресса украинцев Эстонии Вира Конык подтверждает, что к ним в организацию часто обращаются граждане Украины, которые хотят изучать эстонский язык. Также этой информацией интересуются в соцсетях в тематических группах. Кто-то начинает учить эстонский самостоятельно через онлайн-программы.

"Все знают, что в Эстонии нужно знать эстонский язык. Отношения, что зачем мне этот язык, такого нет, — заверяет Конык. — Все, кто хотят остаться, ищут возможность для изучения языка. Конечно, речь не идет о тех, кто приезжает на сезонные работы".

"Другое дело, что через Фонд интеграции сложно получить эти курсы, потому что места разлетаются за 10 минут с открытия времени регистрации. Я и сама хотела пойти на курсы, но не успела. Зато удалось зарегистрироваться на курсы по эстонской грамматике", — говорит Конык.

По ее словам, многие украинцы сами находят возможность для изучения эстонского — как правило, это платные курсы в языковых школах.

Руководитель языковой школы City Keeltekool OÜ Бритта Таммверк говорит, что украинцы регистрируются на курсы по изучению эстонского на базе русского.