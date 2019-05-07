Хотите узнать больше о меньшинствах? В Таллиннском техническом университете пройдет "Живая библиотека"

Мероприятие пройдет 15 мая в Таллиннском техническом университете TalTech (Эхитаяте теэ, 5). Расписание мероприятия:

18:15-18:35 — Регистрация, получение читательских билетов

18:35-18:45 — Вступительное слово от организаторов

18:45-19:15 — Первый раунд

19:15-19:30 — Перерыв

19:30-20:00 — Второй раунд

20:00-20:15 — Перерыв

20:15-20:45 — Tретий раунд

20:45-21:00 — Заключительные слова

На этот раз вы сможете пообщаться с такими книгами как веган-активист, минималист, чернокожий, человек с диагнозом ”шизофрения”, работница сферы сексуальных услуг, иранец, мусульманка, слепой, лесбиянка, и со многими другими.

Хотите узнать, почему народ тратит свои выходные, чтобы убрать мусор с пляжей? Почему последователи Кришны поют на улицах? Какие главные цели феминисток в Эстонии? Приходите на "Живую библиотеку" и узнаете.

Больше информации на странице мероприятия в Facebook.