Хотите узнать больше о меньшинствах? В Таллиннском техническом университете пройдет "Живая библиотека"

Очередная "Живая библиотека" пройдет 15 мая. Это не привычная всем библиотека: здесь роль "книг" играют люди. Цель метода — бросить вызов стереотипам и предрассудкам, дать голос представителям меньшинств, уязвимых групп — тем, кто подвергается дискриминации; установить открытый и дружественный диалог и способствовать установлению взаимопонимания.
Мероприятие пройдет 15 мая в Таллиннском техническом университете TalTech (Эхитаяте теэ, 5). Расписание мероприятия:
18:35-18:45 — Вступительное слово от организаторов
18:45-19:15 — Первый раунд
19:15-19:30 — Перерыв
19:30-20:00 — Второй раунд
20:00-20:15 — Перерыв
20:15-20:45 — Tретий раунд
20:45-21:00 — Заключительные слова
На этот раз вы сможете пообщаться с такими книгами как веган-активист, минималист, чернокожий, человек с диагнозом ”шизофрения”, работница сферы сексуальных услуг, иранец, мусульманка, слепой, лесбиянка, и со многими другими.
Хотите узнать, почему народ тратит свои выходные, чтобы убрать мусор с пляжей? Почему последователи Кришны поют на улицах? Какие главные цели феминисток в Эстонии? Приходите на "Живую библиотеку" и узнаете.