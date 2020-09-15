Хотите стать монахом? Участвуйте в съемках фильма в Таллинне!

В съемках эстонского фильма "Аптекарь Мельхиор" приглашают участвовать мужчин, которые вжились бы в роль монаха и носили бы подходящую прическу.
Съемочная группа сообщает, что в срочном порядке ищет мужчин на роли монахов, которые согласились бы выбрить тонзуру. Если вы заинтересованы, то заполните анкету: https://forms.gle/gbQtn3SLxZ9TzyqVA
Съемки состоятся уже 18, 21 и 25 сентября в Таллинне.
За роль платят символическую плату.
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