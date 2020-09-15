15.09.2020, 13:10

Хотите стать монахом? Участвуйте в съемках фильма в Таллинне!

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Хотите стать монахом? Участвуйте в съемках фильма в Таллинне!
Facebook/Apteeker Melchior

В съемках эстонского фильма "Аптекарь Мельхиор" приглашают участвовать мужчин, которые вжились бы в роль монаха и носили бы подходящую прическу.

Съемочная группа сообщает, что в срочном порядке ищет мужчин на роли монахов, которые согласились бы выбрить тонзуру. Если вы заинтересованы, то заполните анкету: https://forms.gle/gbQtn3SLxZ9TzyqVA

Съемки состоятся уже 18, 21 и 25 сентября в Таллинне.

За роль платят символическую плату.

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