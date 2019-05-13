Хотите повлиять на развитие столицы? В Хааберсти обсудят будущее Таллинна

Во вторник, 14 мая в 17:00 в центре досуга Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109а/2) пройдет рабочая комната "Будущее Таллинна 2021+", где обсудят темы развития столицы. Основой для дискуссии станет составленная под руководством стратегического отдела Таллинна новая программа развития города. Именно она станет основой для развития столицы начиная с 2021 года, сообщает управа Хааберсти.
По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова этой весной пройдет серия рабочих комнат под названием "Будущее Таллинна 2021+", на которые ждут всех активных горожан.
”Откроет цикл мероприятий рабочая комната в центре досуга Хааберсти, где главной темой для обсуждения станут прежде всего темы развития районов Хааберсти и Мустамяэ, но будут затронуты и темы развития города в целом”, — сказал Сильянов.
”Обсудят темы общей городской среды, доступности услуг возле дома и прочие важные темы. Ждем всех жителей, желающих высказать свои мысли на тему формирования будущего родного города”, — добавил он.
Главные темы рабочих комнат:
Как город должен направить поток движения?
Какие могут быть альтернативные возможности для передвижения способные уменьшить поток машин в городе?
Как повилять на то, чтобы способы передвижения стали более разнообразными?
Как увеличить безопасность движения для всех, в том числе и для детей (например, через формирование городской среды)?
Как создать надёжные велосипедные дороги и стоянки для велосипедов?
Каким должен быть общественный транспорт будущего?
Город с центром города или с несколькими центрами?
Каким должен быть Таллинн, чтобы жители не переезжали в соседние волости?
Как увеличить жилую площадь — застроить центр или развивать строительство в других районах?
Какой должна быть общая городская среда в Хааберсти и Мустамяэ?
Как сделать округу панельных домов (жильё и городскую среду) более дружелюбной к людям и более привлекательной? Как решить проблему парковки, повысить возможность для активного досуга во дворах, парках и городских площадках?
Как повысить привлекательность районов (помимо центра города) для гостей столицы?
Какие места общего пользования нужны местному сообществу?
Что для тебя удобные будни?
Насколько далеко должны располагаться от тебя такие услуги, как магазин, детский сад, школа, библиотека и социальные услуги?