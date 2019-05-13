Хотите повлиять на развитие столицы? В Хааберсти обсудят будущее Таллинна

По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова этой весной пройдет серия рабочих комнат под названием "Будущее Таллинна 2021+", на которые ждут всех активных горожан.

”Откроет цикл мероприятий рабочая комната в центре досуга Хааберсти, где главной темой для обсуждения станут прежде всего темы развития районов Хааберсти и Мустамяэ, но будут затронуты и темы развития города в целом”, — сказал Сильянов.

”Обсудят темы общей городской среды, доступности услуг возле дома и прочие важные темы. Ждем всех жителей, желающих высказать свои мысли на тему формирования будущего родного города”, — добавил он.