13.05.2019, 13:22

Хотите повлиять на развитие столицы? В Хааберсти обсудят будущее Таллинна


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6TV09JUN06W123.jpgFoto: Toomas Volmer

Во вторник, 14 мая в 17:00 в центре досуга Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109а/2) пройдет рабочая комната "Будущее Таллинна 2021+", где обсудят темы развития столицы. Основой для дискуссии станет составленная под руководством стратегического отдела Таллинна новая программа развития города. Именно она станет основой для развития столицы начиная с 2021 года, сообщает управа Хааберсти.

По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова этой весной пройдет серия рабочих комнат под названием "Будущее Таллинна 2021+", на которые ждут всех активных горожан.

”Откроет цикл мероприятий рабочая комната в центре досуга Хааберсти, где главной темой для обсуждения станут прежде всего темы развития районов Хааберсти и Мустамяэ, но будут затронуты и темы развития города в целом”, — сказал Сильянов.

”Обсудят темы общей городской среды, доступности услуг возле дома и прочие важные темы. Ждем всех жителей, желающих высказать свои мысли на тему формирования будущего родного города”, — добавил он.

Главные темы рабочих комнат:

  • Как город должен направить поток движения?
  • Какие могут быть альтернативные возможности для передвижения способные уменьшить поток машин в городе?
  • Как повилять на то, чтобы способы передвижения стали более разнообразными?
  • Как увеличить безопасность движения для всех, в том числе и для детей (например, через формирование городской среды)?
  • Как создать надёжные велосипедные дороги и стоянки для велосипедов?
  • Каким должен быть общественный транспорт будущего?
  • Город с центром города или с несколькими центрами?
  • Каким должен быть Таллинн, чтобы жители не переезжали в соседние волости?
  • Как увеличить жилую площадь — застроить центр или развивать строительство в других районах?
  • Какой должна быть общая городская среда в Хааберсти и Мустамяэ?
  • Как сделать округу панельных домов (жильё и городскую среду) более дружелюбной к людям и более привлекательной? Как решить проблему парковки, повысить возможность для активного досуга во дворах, парках и городских площадках?
  • Как повысить привлекательность районов (помимо центра города) для гостей столицы?
  • Какие места общего пользования нужны местному сообществу?
  • Что для тебя удобные будни?
  • Насколько далеко должны располагаться от тебя такие услуги, как магазин, детский сад, школа, библиотека и социальные услуги?
  • Как город может в этом помочь?
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