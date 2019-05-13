Хотите повлиять на развитие столицы? В Хааберсти обсудят будущее Таллинна

Во вторник, 14 мая в 17:00 в центре досуга Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109а/2) пройдет рабочая комната "Будущее Таллинна 2021+", где обсудят темы развития столицы. Основой для дискуссии станет составленная под руководством стратегического отдела Таллинна новая программа развития города. Именно она станет основой для развития столицы начиная с 2021 года, сообщает управа Хааберсти.
По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова этой весной пройдет серия рабочих комнат под названием "Будущее Таллинна 2021+", на которые ждут всех активных горожан.
”Откроет цикл мероприятий рабочая комната в центре досуга Хааберсти, где главной темой для обсуждения станут прежде всего темы развития районов Хааберсти и Мустамяэ, но будут затронуты и темы развития города в целом”, — сказал Сильянов.
”Обсудят темы общей городской среды, доступности услуг возле дома и прочие важные темы. Ждем всех жителей, желающих высказать свои мысли на тему формирования будущего родного города”, — добавил он.
Главные темы рабочих комнат:
- Как город должен направить поток движения?
- Какие могут быть альтернативные возможности для передвижения способные уменьшить поток машин в городе?
- Как повилять на то, чтобы способы передвижения стали более разнообразными?
- Как увеличить безопасность движения для всех, в том числе и для детей (например, через формирование городской среды)?
- Как создать надёжные велосипедные дороги и стоянки для велосипедов?
- Каким должен быть общественный транспорт будущего?
- Город с центром города или с несколькими центрами?
- Каким должен быть Таллинн, чтобы жители не переезжали в соседние волости?
- Как увеличить жилую площадь — застроить центр или развивать строительство в других районах?
- Какой должна быть общая городская среда в Хааберсти и Мустамяэ?
- Как сделать округу панельных домов (жильё и городскую среду) более дружелюбной к людям и более привлекательной? Как решить проблему парковки, повысить возможность для активного досуга во дворах, парках и городских площадках?
- Как повысить привлекательность районов (помимо центра города) для гостей столицы?
- Какие места общего пользования нужны местному сообществу?
- Что для тебя удобные будни?
- Насколько далеко должны располагаться от тебя такие услуги, как магазин, детский сад, школа, библиотека и социальные услуги?
- Как город может в этом помочь?