Хотите изучать эстонский язык? Приходите на ярмарку KU-КУ!

”Ищете возможности пополнить свои знания эстонского языка? Коллеги желают попрактиковаться в эстонском языке? Недавно переехавший на жительство в Эстонию сосед заинтересован в изучении эстонского языка? В таком случае KU-КУ — именно то мероприятие, которое стоит занести в свой календарь и порекомендовать другим”, — пояснила цель проведения ярмарки руководитель Дома эстонского языка Фонда интеграции Ольга Селищева.

Цель ярмарки состоит в том, чтобы продемонстрировать возможности изучения эстонского языка.

”Посетитель ярмарки сможет найти подходящую для него форму обучения и современные учебные материалы, приёмы обучения, получить как информацию о новых методиках, так и неустаревающие советы, разузнать как о возможностях обучения, так и непосредственно приступить к нему. Для этого мы предоставляем возможность пообщаться с преподавателями языка и авторами учебных материалов, а также принять участие в воркшопах”, — уточнила Ольга Селищева.

Ярмарка пройдет в Таллинне уже во второй раз. На этот раз в центре внимания будет создание языковой среды и поддержание мотивации учиться.

”Как и в прошлом году, мы исходим из одного и того же мотива: желающих учить эстонский язык становится все больше. Все обратившиеся за консультацией в Таллиннский дом эстонского языка были заинтересованы в том, чтобы узнать возможности языкового обучения. Каждый второй из них приехал в Эстонию недавно и желает как можно скорее приступить к изучению эстонского языка, начиная с азов”, — сказала руководитель Дома эстонского языка Фонда интеграции.