Хотите изучать эстонский язык? Приходите на ярмарку KU-КУ!

Все заинтересованные в изучении эстонского языка приглашаются на ярмарку эстонского языка ”KU-КУ”, которая пройдет на Таллиннском певческом поле в субботу, 23 марта, с 11:00 до 17:00.
”Ищете возможности пополнить свои знания эстонского языка? Коллеги желают попрактиковаться в эстонском языке? Недавно переехавший на жительство в Эстонию сосед заинтересован в изучении эстонского языка? В таком случае KU-КУ — именно то мероприятие, которое стоит занести в свой календарь и порекомендовать другим”, — пояснила цель проведения ярмарки руководитель Дома эстонского языка Фонда интеграции Ольга Селищева.
Цель ярмарки состоит в том, чтобы продемонстрировать возможности изучения эстонского языка.
”Посетитель ярмарки сможет найти подходящую для него форму обучения и современные учебные материалы, приёмы обучения, получить как информацию о новых методиках, так и неустаревающие советы, разузнать как о возможностях обучения, так и непосредственно приступить к нему. Для этого мы предоставляем возможность пообщаться с преподавателями языка и авторами учебных материалов, а также принять участие в воркшопах”, — уточнила Ольга Селищева.
Ярмарка пройдет в Таллинне уже во второй раз. На этот раз в центре внимания будет создание языковой среды и поддержание мотивации учиться.
”Как и в прошлом году, мы исходим из одного и того же мотива: желающих учить эстонский язык становится все больше. Все обратившиеся за консультацией в Таллиннский дом эстонского языка были заинтересованы в том, чтобы узнать возможности языкового обучения. Каждый второй из них приехал в Эстонию недавно и желает как можно скорее приступить к изучению эстонского языка, начиная с азов”, — сказала руководитель Дома эстонского языка Фонда интеграции.
Программа ярмарки представлена на эстонском, английском и русском языках на домашней странице Фонда www.integratsioon.ee/ru/ku-ku, а также в Facebook https://www.facebook.com/events/377666703085747/.
Фонд интеграции — государственное целевое учреждение, созданное в 1998 году с целью разносторонней поддержки процесса интеграции в Эстонии. Мы работаем для того, чтобы проживающим в стране представителям других национальностей и эстонцам было комфортно вместе жить — работать, учиться и продвигать культуру. Мы хотим, чтобы все жители Эстонии обладали равными возможностями быть полноценными членами нашего общества. Крупнейшие структурные подразделения Фонда интеграции — дома эстонского языка — в прошлом году начали свою работу в Таллинне и Нарве. Подробная информация: www.integratsioon.ee.