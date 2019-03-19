"Хотим показать, что есть и другая молодежь”. Член EKRE в противовес ”Общей Эстонии” создал движение ”Эстония эстонцев”

”Конечно, мы поддерживаем демократию. Как и уверенность в себе — это звучит позитивно. Защищенный, считающийся с остальными, это мы тоже разделяем”, — перечисляет Китс.

По его словам, больше всего его беспокоит, что ”Общая Эстония” выступает против коалиционных переговоров. ”Многие мои друзья считают, что Центристская партия и ее русское крыло сможет смягчить и образумить EKRE, — говорит он. — Если EKRE не сможет предложить идеи, подходящие, например, Центристской партии, то коалиции не будет. Поэтому безответственно утверждать, что эти ценности находятся под угрозой. Михаил Корб и все другие представители русского крыла Центристской партии не позволили бы этому произойти”.

Китс считает, что сейчас в СМИ представлены преимущественно голоса тех молодых людей, которые выступают против возможной коалиции. При этом обнародованное в начале марта исследование Turu-uuringute AS показывает, что больше всего молодежи поддерживает именно EKRE. "Мы хотим показать, что есть и другая молодежь”, — говорит он.

Китс отмечает, что его мировоззрение — нечто среднее между идеологией EKRE и Isamaa, и что преступления Гитлера он безусловно не поддерживает.