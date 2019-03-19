19.03.2019, 17:01

"Хотим показать, что есть и другая молодежь”. Член EKRE в противовес ”Общей Эстонии” создал движение ”Эстония эстонцев”

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rus.delfi.ee
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"Хотим показать, что есть и другая молодежь”. Член EKRE в противовес ”Общей Эстонии” создал движение ”Эстония эстонцев”
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В противовес движению ”Общая Эстония” член EKRE Реми Себастиан Китс вместе с соратниками запустил движение ”Эстония эстонцев” ("Eestlaste Eesti"), отмечая при этом, что не выступает против ценностей ”Общей Эстонии”.

”Конечно, мы поддерживаем демократию. Как и уверенность в себе — это звучит позитивно. Защищенный, считающийся с остальными, это мы тоже разделяем”, — перечисляет Китс.

По его словам, больше всего его беспокоит, что ”Общая Эстония” выступает против коалиционных переговоров. ”Многие мои друзья считают, что Центристская партия и ее русское крыло сможет смягчить и образумить EKRE, — говорит он. — Если EKRE не сможет предложить идеи, подходящие, например, Центристской партии, то коалиции не будет. Поэтому безответственно утверждать, что эти ценности находятся под угрозой. Михаил Корб и все другие представители русского крыла Центристской партии не позволили бы этому произойти”.

Китс считает, что сейчас в СМИ представлены преимущественно голоса тех молодых людей, которые выступают против возможной коалиции. При этом обнародованное в начале марта исследование Turu-uuringute AS показывает, что больше всего молодежи поддерживает именно EKRE. "Мы хотим показать, что есть и другая молодежь”, — говорит он.

Китс отмечает, что его мировоззрение — нечто среднее между идеологией EKRE и Isamaa, и что преступления Гитлера он безусловно не поддерживает.

”Многие из нас выросли на совместных певческих праздниках и единой эстонской культуре, но сейчас это выводится за рамки дискуссии”, — сказал он Delfi. Хотя национальная культура очень важна, по словам Китса, это не значит, что всех других следует выслать из страны. ”Это не означает, что у нас в стране не может быть кого-то другого. Конечно, может. Наличие культурного взаимопонимания и научного сотрудничества нормально. Но до определенной черты”.

К настоящему моменту движение ”Эстония эстонцев” поучило на Facebook поддержку более 2000 человек. К ”Общей Эстонии” присоединилось более 23 000 человек.

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