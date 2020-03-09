Хорошие новости! Все пробы на коронавирус, взятые 7 и 8 марта, оказались отрицательными

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом или позвонить на инфотелефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненное дыхание), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью в отделение экстренной медицины больниц, поскольку в случае вируса можно заразить других людей, находящихся там.

Как в Таллинне, так и в Тарту, помимо обычных бригад скорой помощи, на вызовы выезжают также дополнительные бригады, состоящие из двух человек, медицинского работника и техника скорой помощи, которые обслуживают только вызовы, связанные с подозрением на коронавирус. Бригады из двух человек берут пробы у человека с подозрением на коронавирус у него на дому. На вызовы в публичные места (такие как аэропорт и порт) в случае подозрения на коронавирус круглосуточно реагируют бригады скорой помощи из трех человек, которые также доставляют челов ека с подозрением на заражение в больницу.

По доступной на сегодняшний день информации, симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызывать кашель, температуру и затруднение дыхания. Вирус распространяется при непосредственном контакте с зараженным человеком, у которого имеются характерные симптомы заболевания, в первую очередь кашель.

Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице департамента в Facebook.