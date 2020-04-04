Хорошие новости: возможности дистанционного нотариального заверения существенно расширяются
Возможности недавно запущенного дистанционного нотариального заверения будут существенно расширены, сообщает Министерство юстиции.
Возможности недавно запущенного дистанционного нотариального заверения будут существенно расширены, сообщает Министерство юстиции.
Можно будет, например, не покидая дома или офиса, заверять по видеомосту сделки с недвижимостью. Несмотря на то, что сначала новое решение планировалось вводить постепенно, с появлением вызванных распространением коронавируса ограничений, а также для поддержания важных государственных услуг Министерство юстиции решило ускорить внедрение дистанционного заверения.
”Проект дистанционного заверения оказался успешным. По состоянию на начало апреля, т.е. за два месяца существования такой возможности, посредством дистанционного заверения оформлено уже около 100 нотариальных актов”, — сказал министр юстиции Райво Аэг.
”Принимая во внимание возможности нотариусов и потребности клиентов в большем количестве нотариальных актов, мы намерены предоставить нотариусам возможность проводить все официальные процедуры путем дистанционного заверения и снять ограничения на совершение процедур за пределами иностранных представительств. Функционирование государства должно быть обеспечено и в нынешней чрезвычайной ситуации, когда также необходимо совершать сделки и их нотариально заверять. Изменение на это и направлено”, — подчеркнул Аэг.
Дистанционного заверения можно требовать от любого нотариуса, для этого не обязательно обращаться к нотариусу, работающему в данном регионе.
По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон первоначально дистанционное заверение планировалось испытывать в рамках пилотного проекта: ”Круг услуг, которые оказываются дистанционно, мы хотели расширять постепенно, но из-за чрезвычайной ситуации, а также для того, чтобы не причинять вреда здоровью ни клиентов, ни нотариусов, оказалось необходимым более быстрое расширение спектра предлагаемых услуг”.
Дистанционный нотариальный акт — это такой же акт, как и в нотариальном бюро. Единственное отличие в том, что нотариус и сторона не находятся в одном помещении, общение происходит посредством видеомоста, а документы подписываются дигитально.
”Важно отметить, что это возможность, а не обязанность, — пояснил Аэг. — Ни нотариус, ни сторона нотариального акта не может обязать кого-либо на проведение дистанционной процедуры. Каждый имеет право требовать встречи в нотариальном бюро”.
В случае малейшего сомнения или технической неполадки система позволяет незамедлительно остановить процедуру. ”Если, допустим, из-за плохого интернета видеосвязь прерывается или ее качество недостаточно для надежного установления личности и воли человека, разумеется, такая процедура должна быть прекращена. Нотариус также может прекратить процедуру, если в ходе нее он понимает, что у человека недостаточно компьютерной грамотности, для проведения всех действий — от открытия видеомоста до заверения цифровой подписью. Нотариус отказывается от акта, если у него есть подозрения на злоупотребление доверчивостью стороны договора или на то, что на нее оказывается давление для заключения сделки против ее воли. Этот принцип действует как в бюро, так и при дистанционном заверении”, — подчеркнула председатель Нотариальной палаты.
Посредством дистанционного заверения невозможно заключать и расторгать браки, а также вносить записи о заключении и расторжении брака.
До сих пор дистанционное заверение было доступно в представительствах Эстонии в Брюсселе, Стокгольме и Риге, услуга была в процессе запуска в Хельсинки. Также таким образом можно было совершать сделки с долями паевого товарищества, оформлять доверенности, подавать заявления на заключение и расторжение брака, оформлять завещания. Допускалась также уступка вещных прав, аннулирование и уступка коммерческого залога.
Как оформить дистанционное нотариальное заверение
Предварительно нужно непосредственно или через среду самообслуживания notar.ee договориться с нотариусом о дистанционной процедуре и времени ее проведения.
Условием дистанционного заверения является наличие у клиента компьютера с веб-камерой и микрофоном, ID-карты с кардридером или Mobiil-ID, а также возможности использования их для цифровой подписи.
Дистанционное заверение осуществляется только через браузер Google Chrome, скорость соединения должна позволять видеосвязь.
Для проведения процедуры необходимо войти на сайте notar.ee в раздел самообслуживания.
Подробнее о дистанционном заверении и нотариальных актах можно узнать также на сайте Нотариальной палаты.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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