Хорошие новости: возможности дистанционного нотариального заверения существенно расширяются

Можно будет, например, не покидая дома или офиса, заверять по видеомосту сделки с недвижимостью. Несмотря на то, что сначала новое решение планировалось вводить постепенно, с появлением вызванных распространением коронавируса ограничений, а также для поддержания важных государственных услуг Министерство юстиции решило ускорить внедрение дистанционного заверения.

”Проект дистанционного заверения оказался успешным. По состоянию на начало апреля, т.е. за два месяца существования такой возможности, посредством дистанционного заверения оформлено уже около 100 нотариальных актов”, — сказал министр юстиции Райво Аэг.

”Принимая во внимание возможности нотариусов и потребности клиентов в большем количестве нотариальных актов, мы намерены предоставить нотариусам возможность проводить все официальные процедуры путем дистанционного заверения и снять ограничения на совершение процедур за пределами иностранных представительств. Функционирование государства должно быть обеспечено и в нынешней чрезвычайной ситуации, когда также необходимо совершать сделки и их нотариально заверять. Изменение на это и направлено”, — подчеркнул Аэг.

Дистанционного заверения можно требовать от любого нотариуса, для этого не обязательно обращаться к нотариусу, работающему в данном регионе.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон первоначально дистанционное заверение планировалось испытывать в рамках пилотного проекта: ”Круг услуг, которые оказываются дистанционно, мы хотели расширять постепенно, но из-за чрезвычайной ситуации, а также для того, чтобы не причинять вреда здоровью ни клиентов, ни нотариусов, оказалось необходимым более быстрое расширение спектра предлагаемых услуг”.