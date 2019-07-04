Хорошие новости! Лечение Аннабель прошло успешно
Детский фонд Клиники Тартуского университета сообщает, что маленькая Аннабель прошла лечение и все хорошо: лечение удалось.
Детский фонд Клиники Тартуского университета сообщает, что маленькая Аннабель прошла лечение и все хорошо: лечение удалось.
Теперь врачи будут следить за состоянием здоровья девочки, сначала в больнице, а затем Аннабель переедет во временный дом.
Во время лечения маленькой пациенткой занимались восемь врачей. По словам родителей, весь персонал очень дружелюбный и готовый прийти на помощь. Процедура была довольно утомительной, и, хотя девочка и держалась молодцом, сейчас ей нужно все же немного отдохнуть.
Примечательно, что сегодня Америка празднует день независимости. Лечащий врач Аннабель даже пошутил, что салюты на улице пускают в ее честь.
Спасибо всем, кто помог спасти девочке жизнь!
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