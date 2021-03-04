Хорошие новости! Эстония планирует перестать различать водительские права на "автомат" и "механику"(4)
Эстония планирует перестать различать коробки передач при выдаче прав, а это означает, что после получения прав можно будет ездить как на автомобиле с автоматической коробкой передач, так и на "механике", несмотря на то, на каком автомобиле был сдан экзамен по вождению, передает Geenius.
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