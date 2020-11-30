Хорошие новости для верующих: закрытие церквей на Рождество пока не планируется

Министр народонаселения Рийна Солман в интервью ETV сказала, что ужесточать ограничения в церквях правительство пока не собирается, но в течение двух недель станет ясно, потребуются ли новые, более строгие меры предосторожности. ”В настоящую минуту их в программе действий нет. Мы хотели бы, чтобы богослужения в праздники не отменялись, но проходили бы не при переполненных церквях, которые следовало бы держать открытыми круглый день, дав людям возможность участвовать в них индивидуально,” — сказала министр народонаселения.

На случай, если правительство решит ужесточить ограничения на рождественских праздниках, обсуждалась возможность проведения в более крупных церквях большего числа богослужений в день с предварительной регистрацией прихожан. Если весной церкви из-за коронавируса закрыли свои двери, то на Рождество их хотят оставить открытыми.

”Если всё-таки собрания будут запрещены, мы оставим церкви открытыми, чтобы люди могли хотя бы в сочельник или в Рождество Христово в любое время зайти в храм и послушать рождественскую музыку или чтение рождственского евангелия, но богослужения в таком случае не будет. Но всё это сейчас ещё только на уровне идеи,” — сказал главный епископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Виилма.

”Ведя себя разумно, мы можем снизить уровень риска заражения. Надеюсь, что священники понимают, насколько важно носить маску,” — сказала министр народонаселения Эстонии Рийна Солман. По возможности члены приходов должны смотреть богослужения дома. Такой опыт уже есть, ведь весной священники некоторых крупнейших конфессий отправляли церковную службу по интернету и телевидению.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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